На 16 пам’яток Львівщини виділили 21 млн грн з обласного бюджету

На порятунок і реставрацію старовинної архітектури на Львівщині 2020 року з обласного бюджету виділять 21 мільйон 200 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили депутати Львівської облради. Це 7% від загального бюджету Програми капітального будівництва в області.

Кошти планують виділити й на Поморянський замок. Фото: Wikipedia/commons.wikimedia.org

Фінансування отримають 16 об’єктів. Серед них – Поморянський замок (XVI-XVII ст), палац у Тартакові Сокальського району (XIX ст) дзвіниця церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі (XVII) та низка дерев’яних церков, які є пам’ятками національного значення. Зокрема, роботи планують розпочати в церкві Пресвятої Трійці (XVIII ст) у с. Воля Гамулецька, Жовківського району, соборах Пресвятої Богородиці – у Заболотцях на Бродівщині (XVIII ст) та с. Гостинцеве Мостиського району (XVII ст), Різдва Пресвятої Богородиці у Щирці (XVI ст) тощо. Деякі об’єкти, як-от собор Святого Юра у Львові та дерев’яні храми у Глинниці та Морянцях, цьогоріч планують завершити.

«На Львівщині понад 8500 пам’яток культурного значення. І вже 10 років не існує жодної державної програми фінансування цих об’єктів. Обласний бюджет з такою кількістю цінної архітектури, звісно, не справляється. Тому ми намагаємося залучати кошти з різних джерел. Зокрема, міжнародних програм і грантів, як у Підкамені Бродівського району. Насамперед кошти з обласного бюджету намагаємося скеровувати туди, де місцеві громади розуміють цінність архітектурної спадщини і готові співфінансувати реставраційні роботи. Ну і, звісно, туди, де роботи вже протиаварійні. На жаль, і такі випадки в нас є. Кожен об’єкт прагнемо реставрувати комплексно. Принцип такий – краще зробити менше, але краще і від початку до кінця», – прокоментував заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Фото: facebook.com/lvivartgallery

Нагадаємо, нещодавно довелося терміново рятувати від руйнування колишній костел Капуцинів, а нині фондосховище Національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького в Олеську адже там обвалилася частина даху. Після обстежень, перемовин і навіть взаємних звинувачень обласна влада й керівництво Нацгалереї дійшли згоди й було ухвалено рішення про повну реставрацію пошкодженого даху пам’ятки.