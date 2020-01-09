ЛОДА пропонує комплексно реставрувати дах пам’ятки в Олеську.

Провести повну реставрацію пошкодженого даху колишнього костелу капуцинів у смт Олесько Буського району – таку пропозицію сьогодні, 9 січня, схвалила спеціальна комісія, яка засідала у Львівській ОДА.

Фото: loda.gov.ua

«Комісія ухвалила рішення про повну реставрацію пошкодженого даху пам’ятки. Також ми розробили й затвердили дорожню карту і досягли порозуміння з дирекцією Галереї мистецтв», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

За його словами, дорожня карта, яку розробили в департаменті архітектури ЛОДА, передбачає повну реставрацію даху на пам’ятці в рекордні, але реальні терміни.

«Річ у тім, що будь-які роботи на пам’ятці архітектури національного значення потребують дозволів ДАБІ та погодження Міністерства культури. Ми пропонуємо не розпорошувати коштів, не робити дозволи двічі, а відразу здійснити повну реставрацію цього даху. Тобто виготовити проектно-кошторисну документацію. Паралельно Галерея має звернутися з листом, щоб Львівська обласна рада передбачила кошти на ПКД (180–200 тис. грн). Ще один варіант – просити дозволу Мінкульту використати на виготовлення ПКД кошти самої Галереї. Водночас потрібно отримати погодження цієї документації в Міністерстві культури. Ми сподіваємося, що всі погодження, через аварійний стан, нам нададуть у рекордний термін», – пояснила заступниця директора департаменту архітектури і містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачук.

Нагадаємо, 3 січня в Олеську обвалилася частина дерев’яних конструкцій даху будівлі колишнього костелу капуцинів – пам’ятки національного значення. Музейні експонати не пошкоджені, ніхто з людей не постраждав. У суботу об’єкт тимчасово накрили плівкою, щоб запобігти намоканню внаслідок снігу та дощу.

Фото: facebook.com/lvivartgallery

Пам’ятка перебуває на балансі ЛОДА, хоча це приміщення використовує як фондосховище Львівська національна галерея мистецтв. Охоронний договір передбачає, що утримання в належному стані, реставрацію та вироблення всіх відповідних дозволів для цього об’єкта забезпечує користувач, тобто Галерея мистецтв. За словами директора Тараса Возняка, Галерея має для цього відповідні кошти. Проте щоб використати їх, потрібно змінити власника – передати пам’ятку на баланс Міністерства культури, до якого напряму належить Львівська національна галерея мистецтв.

Ще в березні 2019 року Львівська облрада ухвалила рішення передати на баланс Міністерства культури 5 пам’яток. Серед них – і колишній костел капуцинів в Олеську. У ЛОДА підготували всі документи й надіслали відповідний лист до Мінкульту в кінці серпня. Проте процес передачі загальмував – імовірно, через реорганізацію структури міністерства.

Сьогодні ж у ЛОДА засідала спеціальна комісія, яка вирішувала, як вчинити з пошкодженою пам’яткою. Її учасниками стали заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод, представники департаменту архітектури та містобудування ЛОДА, Львівської галереї мистецтв, ДАБІ, Буської РДА та правоохоронних органів.