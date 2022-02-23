Верховна Рада збільшила видатки на оборону майже на 23 млрд грн.

 

Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт, котрий передбачає збільшення фінансування сектору безпеки та оборони майже на 23 млрд грн.

 

 

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроєкту № 7012-д "Про внесення змін до Закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" щодо збільшення видатків на оборону" проголосувало 343 народних депутатів.

 

Як зазначив голова Комітету з питань бюджету Юрій Арістов, законопроєкт передбачає загальне збільшення видатків державного бюджету на 26,5 млрд грн.

 

"Цим законопроєктом для вирішення невідкладних завдань передбачено збільшення видатків на 26,5 млрд грн насамперед для Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Головного управління розвідки Міністерства оборони передбачено загалом збільшення на 22,7 млрд грн на підвищення обороноздатності держави. Ще 500 млн грн – на відновлення водопостачання у Донецькій області, обласним бюджетам Донецької та Луганської областей – по 100 млн грн", – сказав він.

 

23.02.2022

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