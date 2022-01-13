Франківщина не виконала план наповнення обласного бюджету у 2021 році.

 

Івано-Франківщина не забезпечила виконання заплановано рівня податків і зборів до загального фонду обласного бюджету у 202 році. За даними Міністерства фінансів, область посіла останні місця в рейтингу за рівнем збору податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно.

 

 

План забезпечення доходів загального фонду держбюджету виконали на 97,1%. Від плати за землю – на 90%, податку на нерухоме майно – 89%, з податку на доходи фізосіб – 94,3%, акцентував голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій облради Назарій Іванів.

 

 

«Напевно, варто виконавчій гілці влади вже навчитись не тільки витрачати, але й заробляти, а вірніше, знаходити механізми стимулювання економіки і наповнювати місцеві бюджети», – прокоментував він.

 

 

Виконання плану надходжень до загального фонду держбюджету у Львівській області за підсумками 2021 року забезпечили на 103,9%. З податку на нерухоме майно - 104,4%, з податку на доходи фізосіб – 102,4%, проте з плати за землю – 99,7%.

 

 

Тим часом Тернопільська область забезпечила виконання плану надходжень до загального фонду держбюджету на рівні 104,8%, з плати за землю 103,5%, з податку на нерухоме майно – на 113,8%. Виконання плану зі збору податку з доходів фізосіб забезпечили на 103,3%.

 

 

Фото pik.net.ua, facebook.com/ivaniv.nazarij

13.01.2022

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