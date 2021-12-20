У Львові затвердили бюджет міста на 2022 рік.

Сьогодні, 20 грудня, під час засідання сесії Львівської міської ради ухвалили бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік. «За» проєкт бюджету з частковими правками проголосував 51 депутат, повідомила пресслужба депутатів ЛМР.

Відповідно до ухваленого документа, доходи бюджету Львівської міської територіальної громади визначені на рівні 13 мільярдів 21 мільйон гривень, що майже на 2 мільярди гривень більше, ніж у цьому році. Зокрема, доходи загального фонду становитимуть 12 мільярдів 200 мільйонів гривень, доходи спеціального фонду бюджету – майже 817 мільйонів гривень. Основним джерелом надходжень до бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб – 62,5% від прогнозованої суми доходів загального фонду 2022 року. Видатки бюджету Львова на 2022 рік визначили на рівні 13 мільярдів 32 мільйони гривень.

Зокрема, на освіту планують витратити 5 мільярдів 228 мільйонів гривень. На шкільну освіту трохи більше 3 мільярдів гривень, дошкільну – майже 1,2 мільярда гривень, профтехосвіту – 551,4 мільйона гривень, позашкільну – 368,2 мільйона гривень. Також 18,5 мільйонів гривень витратять на низку освітніх програм.

Додатково депутати виділили ще 100 мільйонів гривень на збільшення зарплат працівникам дитсадків. «Будемо пропорційно робити все можливе, щоб підняти оплату праці нашим працівникам», – зазначив міськи голова Андрій Садовий.

На охорону здоров'я планують скерувати понад 255,4 мільйона гривень. У 2021 році було понад 170 мільйонів. Гроші скерують переважно на сплату комунальних послуг, утримання установ, які не перейшли до Національної служби здоров'я України, а також 116 мільйонів на виконання міських програм у цій галузі. Загалом видатки на охорону здоров’я зросли на понад 40%. Фінансування першого ТМО «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» планують на суму у понад 27 мільйонів гривень.

На соціальний захист та соціальне забезпечення передбачили 451,2 мільйона гривень, з яких 222,4 мільйона гривень скерують на виплату матеріальних допомог львів'янам, 12,8 мільйона гривень – на виконання депутатських повноважень, 9,2 мільйона гривень – на оплату житлово-комунальних послуг. Крім цього, міськрада виділила 1,5 мільйона гривень на придбання продуктових наборів одиноким непрацездатним львів'янам до Великодня, Дня міста, Зелених свят, Дня святого Миколая, Дня людини похилого віку.

На культуру і мистецтво – 263 мільйони гривень, із них 125,7 мільйона гривень скерують на утримання 26 установ культури. На проведення загальноміських заходів планують спрямувати 15,5 мільйона гривень, а на виконання програм у галузі культури скерують 14,3 мільйона гривень.

На фізичну культуру і спорт планують скерувати 139,5 мільйона гривень. Здебільшого ці кошти витратять на утримання міських спортивних шкіл та виплату зарплати працівникам цих закладів. Також 13,8 мільйона гривень виділять на утримання комунального закладу «Клуб ігрових видів спорту».

Видатки на житлово-комунальне господарство запланували на рівні 1 мільярд 386 мільйонів гривень. Понад 926 мільйонів гривень передбачили на благоустрій Львова, зокрема на прибирання, вуличне освітлення, утримання парків, утримання та охорону місць поховань. На вивезення сміття наступного року планують витратити 128,1 мільйона гривень.

На транспорт та дорожнє господарство у 2021 році виділили 8,8 мільйона гривень, які будуть спрямовані на ремонт світлофорів та обстеження технічного стану доріг.

Натомість на проєктування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури у місті передбачили 2,2 мільйона гривень. Ще 600 тисяч гривень становитимуть видатки на ЗМІ у межах підтримки україномовного книговидання, а 9,6 мільйона гривень – на заходи з підтримки туризму.

Бюджет розвитку, у межах якого фінансують усі реконструкції та ремонти в місті, наступного року становитиме 677 мільйонів гривень замість 2 мільярдів цього року. Бюджет розвитку депутати планують розглянути 23 грудня.

Фото lvivrada.gov.ua, city-adm.lviv.ua