У Львові затвердили бюджет міста на 2022 рік.

 

Сьогодні, 20 грудня, під час засідання сесії Львівської міської ради ухвалили бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік. «За» проєкт бюджету з частковими правками проголосував 51 депутат, повідомила пресслужба депутатів ЛМР.

 

 

Відповідно до ухваленого документа, доходи бюджету Львівської міської територіальної громади визначені на рівні 13 мільярдів 21 мільйон гривень, що майже на 2 мільярди гривень більше, ніж у цьому році. Зокрема, доходи загального фонду становитимуть 12 мільярдів 200 мільйонів гривень, доходи спеціального фонду бюджету – майже 817 мільйонів гривень. Основним джерелом надходжень до бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб – 62,5% від прогнозованої суми доходів загального фонду 2022 року. Видатки бюджету Львова на 2022 рік визначили на рівні 13 мільярдів 32 мільйони гривень.

 

Зокрема, на освіту планують витратити 5 мільярдів 228 мільйонів гривень. На шкільну освіту трохи більше 3 мільярдів гривень, дошкільну – майже 1,2 мільярда гривень, профтехосвіту – 551,4 мільйона гривень, позашкільну – 368,2 мільйона гривень. Також 18,5 мільйонів гривень витратять на низку освітніх програм.

 

Додатково депутати виділили ще 100 мільйонів гривень на збільшення зарплат працівникам дитсадків. «Будемо пропорційно робити все можливе, щоб підняти оплату праці нашим працівникам», – зазначив міськи голова Андрій Садовий.

 

 

На охорону здоров'я планують скерувати понад 255,4 мільйона гривень. У 2021 році було понад 170 мільйонів. Гроші скерують переважно на сплату комунальних послуг, утримання установ, які не перейшли до Національної служби здоров'я України, а також 116 мільйонів на виконання міських програм у цій галузі. Загалом видатки на охорону здоров’я зросли на понад 40%. Фінансування першого ТМО «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» планують на суму у понад 27 мільйонів гривень.

 

 

На соціальний захист та соціальне забезпечення передбачили 451,2 мільйона гривень, з яких 222,4 мільйона гривень скерують на виплату матеріальних допомог львів'янам, 12,8 мільйона гривень – на виконання депутатських повноважень, 9,2 мільйона гривень – на оплату житлово-комунальних послуг. Крім цього, міськрада виділила 1,5 мільйона гривень на придбання продуктових наборів одиноким непрацездатним львів'янам до Великодня, Дня міста, Зелених свят, Дня святого Миколая, Дня людини похилого віку.

 

На культуру і мистецтво – 263 мільйони гривень, із них 125,7 мільйона гривень скерують на утримання 26 установ культури. На проведення загальноміських заходів планують спрямувати 15,5 мільйона гривень, а на виконання програм у галузі культури скерують 14,3 мільйона гривень.

 

 

На фізичну культуру і спорт планують скерувати 139,5 мільйона гривень. Здебільшого ці кошти витратять на утримання міських спортивних шкіл та виплату зарплати працівникам цих закладів. Також 13,8 мільйона гривень виділять на утримання комунального закладу «Клуб ігрових видів спорту».

 

Видатки на житлово-комунальне господарство запланували на рівні 1 мільярд 386 мільйонів гривень. Понад 926 мільйонів гривень передбачили на благоустрій Львова, зокрема на прибирання, вуличне освітлення, утримання парків, утримання та охорону місць поховань. На вивезення сміття наступного року планують витратити 128,1 мільйона гривень.

 

 

На транспорт та дорожнє господарство у 2021 році виділили 8,8 мільйона гривень, які будуть спрямовані на ремонт світлофорів та обстеження технічного стану доріг.

 

Натомість на проєктування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури у місті передбачили 2,2 мільйона гривень. Ще 600 тисяч гривень становитимуть видатки на ЗМІ у межах підтримки україномовного книговидання, а 9,6 мільйона гривень – на заходи з підтримки туризму.

 

Бюджет розвитку, у межах якого фінансують усі реконструкції та ремонти в місті, наступного року становитиме 677 мільйонів гривень замість 2 мільярдів цього року. Бюджет розвитку депутати планують розглянути 23 грудня.

 

Фото lvivrada.gov.ua, city-adm.lviv.ua

20.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Медитація покращує уважність
Якщо ви забудькуваті або схильні до поспішних помилок, медитація може вам допомогти.
20.12.21 | | Наука
Нові докази існування тетранейтронів
Експеримент засвідчує існування частинок з чотирма нейтронами.
19.12.21 | | Наука
Не без мандаринів
Юлія Баір
Найперше й найбільше хотілося мандаринів. Їх чекала цілий рік, згадуючи чудесний аромат і піддатливу м’якість мандаринової шкірки, яка розбризкувалась довкола мікрокраплинками духмяної ефірної олії. Змивати ту олійну плівку не хотілося ні вдома, ні в школі, ні в гостях.
17.12.21 | | Галичина
Що таке «висока ціна» для Росії?
Максим МУЛЯР
Останній саміт ЄУ, з одного боку, ніби й висловив Росії грізне застереження щодо інвазії в Україну. З другого – європейські лідери, уникаючи конкретних формулювань про санкції, відтягаючи їхнє запровадження, лише додають впевненості аґресивному Кремлю.
17.12.21 | | У світі
«Книга року ВВС» визначила лауреатів
Артем Чех, Андрій Содомора та Петро Яценко  отримали літературну нагороду «Книга року ВВС 2021» на урочистій церемонії вручення премій у Мистецькому Арсеналі.
17.12.21 | | Штука
Уперше: прямий контакт із Сонцем
Зонд НАСА «Паркер» досягнув зовнішньої частини атмосфери Сонця і провів у ній п’ять годин. Візит став першим прямим контактом людства із зіркою.
17.12.21 | | Наука
Освоєння творчости Ґабрієлі Запольської в Україні
Євген Нахлік
До 100-річчя пам’яті світової слави львівської польської письменниці, епатажної, скандальної, без табу в творчості  
17.12.21 | | Минуле
…і сповніть етер…
Юрій Андрухович
Є назви, сенс яких ніби вже визначило їхнє звучання. Серед них і ця, карельська, – Сандармох. Щось лихе, гіпнотичне, зловісне...
17.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.