Аудитори напрацювали низку зауваг до проєкту моста у Франківську.

Українська асоціація аудиторів безпеки автомобільних доріг провела аудит проєкту нового моста в мікрорайон Пасічна й автомобільної розв’язки на вулиці Надрічній в Івано-Франківську. Висновки перевірки передали до управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради.

Начальник управління Роман Галіпчак зазначив, що, згідно з цим висновком, місто може продовжувати будівництво нового моста та розв’язки на вулиці Надрічній.

Як розповів співголова асоціації Костянтин Щербаченко, це був перший аудит, який робили на замовлення міста в Україні. Всі попередні аудити проводили на замовлення Служби автодоріг України та стосувались об’єктів державного й міжнародного значення.

За словами мера Франківська Руслана Марцінківа, аудит проєктів, щоб мати їх об’єктивну оцінку, порадив провести міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він же порекомендував фахівців.

Аудит проєкту нового моста та автомобільної розв’язки провели за восьма критеріями. Про подробиці йшлося на оперативній нараді в мера Франківська, – повідомило видання «Курс». Аудитори висловили певні зауваження до проєктної документації та низку порад задля більшої зручності й безпеки майбутнього моста.

Зокрема, місту порадили запобігти змішуванню транзитного руху з рухом усередині мікрорайону. Зараз усі знаки виводять транзитний рух на новий міст, натомість аудитори пропонують залишити весь транзит на старому мості, а на новому тільки локальний.

Окрім того, аудитори запропонували переглянути ширину смуг і передбачити велодоріжку. А також забезпечити водовідведення й перевірити, чи впорається передбачений дощовий злив.

Аудитори також висловили зауваження щодо організації руху при в’їзді та виїзді на міст, запропонували рішення, які гарантували б безпеку водіїв, велосипедистів і пішоходів, порадили переглянути знаки та розмітку.

Руслан Марцінків запевнив, що місто погодилося виправити майже всі зауваження аудиторів, проте «навіть з цими правками, суттєвих змін у проєкті не відбулося».

Мер Франківська розповів, що місто пробувало викупити ділянки, щоб змінити проект і збільшити коридор розв’язки. Проте отримали три відповіді, дві з яких – про відмову від продажу, а ще за одну ділянку її власники захотіли 100 млн. грн. «Можна порахувати, в яку б приблизно суму місту обійшлася купівля цих трьох ділянок. Та на скільки б дорожчим став міст. Тож бачимо, що наразі єдиний можливий проєкт будівництва – той, який існує», – додав він.

Марцінків також зазначив, що, за його інформацією, до аудиторів начебто були звернення щодо того, аби вони визнали міст небезпечним і зупинили його будівництво.

Роботи на мості, серпень 2019 року. Фото: firtka.if.ua

«Я розумію, що ми заходимо у вибори. Але хочу нагадати, що інтереси міста – понад усе», – зауважив щодо цього міський голова Івано-Франківська.

«Я не знаю, про що говорив пан мер і хто йому таке міг сказати… Ми працювали незалежно і від самої мерії, і від інших – жодного тиску не було. Наші експерти аналізували документацію, виїжджали на місце. Ніякого політичного втручання в роботу не було», – сказав у відповідь на це в коментарі виданню «Курс» Костянтин Щербаченко.

Він додав, що висновки аудиту не є таємницею, але вирішувати, чи публікувати їх, має замовник, тобто місто.