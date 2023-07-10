У Львові завершили будувати школу за допомогою 3D-принтера.

 

У Львові на вул. Варшавській, 126 завершили зводити стіни школи за допомогою 3D-принтера. Йдеться про будівництво нового корпусу для початкових класів школи №23. Це перша у Львові та в Україні школа, яку зводять за новітніми технологіями – за допомогою 3D-принтера. Запустити корпус в експлуатацію планують вже з початку нового року. Про це повідомили в департаменті містобудування Львівської міської ради.

 

 

Як розповіли в ЛКП «Рембуд», яке є генпідрядником робіт, уже завершили зведення стін за допомогою 3D-друку, а принтер демонтували. Далі робітники беруться за зведення несучих каркасів та монтаж плити-перекриття. Відтак на об’єкті прокладатимуть внутрішні та зовнішні мережі, проводитимуть опоряджувальні роботи. Монолітні стіни з бетону відповідатимуть новим стандартам безпеки.

 

«Стіни, надруковані за допомогою 3D-принтера, не є несучими. В стінах зараз є каркаси під колони, які будуть створюватись за класичним методом. Вся вага, яка буде тиснути зверху (наприклад, плита перекриття), буде спиратись на колони, а не на стіни», – пояснюють ініціатори будівництва.

 

 

За концепцією проєкту, навчальний корпус матиме один поверх, де будуть розміщені класні кімнати, учительська, санвузли та хол з інклюзивним простором для всіх категорій учнів, зокрема з особливими потребами. Це буде корпус для початкової школи, де працюватимуть чотири класи. Загалом тут навчатиметься до ста дітей. Вартість будівництва нового корпусу – 800 тисяч доларів. Загалом школа мала б запрацювати вже з 1 січня 2024 року.

 

Додатковий навчальний корпус загальноосвітньої школи №23, за попередніми розрахунками, стане найбільшим навчальним закладом у світі, побудованим за допомогою такого 3D-принтера.

 

 

Організаторами та ініціаторами проєкту будівництва 3D-школи є гуманітарний фонд Team4UA за підтримки Міжнародного технологічного гуманітарного фонду Humanitarian Innovative Technologies (HIT). Технологічні партнери проєкту – данська компанія-розробник технології 3D-друку Cobot та будівельна компанія 3DCP Group, яка керує роботою принтера. Гуманітарний фонд Team4UA планує поширювати таке будівництво в Україні.

 

10.07.2023

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