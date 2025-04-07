У Стрию будують величезний торгово-розважальний центр.

У травні в Стрию має розпочатися будівництво великого торгово-розважального центру під назвою Skelya. Він матиме площу близько 25 тис. м2 і стане найбільшим у місті. Наразі у Стрию працює лише один великий ТРЦ – «Стрий Сіті», проте він має удвічі меншу площу ніж той, будівництво якого має стартувати невдовзі.

Як повідомила інвестиційна компанія WR Group, новий торгово-розважальний центр зводитимуть за адресою вул. Львівська, 146. Він розташовуватиметься на узбіччі траси на виїзді з міста в бік Львова. Початок будівництва анонсують в травні, а повноцінне відкриття – в липні-вересні 2026 року.

«У ТРЦ будуть представлені різні сегменти торгівлі: продуктовий супермаркет, дитяча розважальна зона, магазини техніки, ресторани та фудкорт, різноманітні магазини одягу та взуття, товарів для дому та багато іншого», – йдеться в повідомленні WR Group, львівської компанії, яка займається пошуком орендарів для майбутнього торгово-розважального центру.

Відомо, що загальна площа ТРЦ Skelya становитиме понад 25 тис. м2, орендна – близько 21,5 тис. м2. Для відвідувачів облаштують паркінг на 300 місць, велику відпочинкову зону, велодоріжки та під’їзні шляхи.

Згідно з даними земельного кадастру, новий торгово-розважальний центр побудують на території колишнього стрийського АТП 24658, яке збанкрутувало кілька років тому. Земельна ділянка площею 4,55 га належить ТзОВ «Емілі», що входить у мережу компаній «Берта груп» львівського бізнесмена Олександра Бережанського. Група володіє, зокрема, трьома торговими мережами: продуктовою «Близенько», мережею магазинів побутової хімії «Чистенько», а також крамницями парфумерії і косметики «Імідж».

Компанія Олександра Бережанського передала право забудувати ділянку іншій львівській компанії – ТзОВ «Захід Констракшн». Її власником є львів’янин Назар Гарасим. Він відомий тим, що інша його компанія «Атріум Естейт» заборгувала Львівській міській раді близько 2,8 млн грн за оренду чотирьох земельних ділянок на вул. Стрийській, 45. Ця компанія збудувала там багатофункціональний комплекс із торговим центром «ЛАЗ 695». Пошуком орендарів та іншими брокерськими послугами для цього ТЦ займалась WR Group.