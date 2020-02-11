У ЛОР нагородили лауреатів премії імені Степана Бандери.

Сьогодні під час сесії Львівської обласної ради голова облради Олександр Ганущин і голова ЛОДА Максим Козицький нагородили лауреатів обласної премії імені Героя України Степана Бандери.
Фото: loda.gov.ua
Премію в номінації «Громадська діяльність» вручили:
Шкраб’юку Петру Васильовичу, доктору історичних наук, поету, прозаїку, літературознавцю, члену НТШ, старшому науковому співробітнику Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича.
Самбірському об’єднанню всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.
У номінації «Політична діяльність» премію отримав Дєдик Олександр Георгійович, дослідник воєнної історії, заступник головного редактора львівського мілітарного альманаху «Цитаделя», науковий співробітник Центру українських військових традицій і патріотичного виховання МОН України.
У номінації «Науково-навчальна національна державотворча діяльність» премію отримав Сова Андрій Олегович, кандидат історичних наук, доцент кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.
Нагадаємо, імена лауреатів обласної премії імені Героя України Степана Бандери оприлюднили на засіданні конкурсного журі 22 жовтня 2019 року. Грошова винагорода в кожній номінації становить 20 тисяч гривень.
11.02.2020
Для довідки:
Премія імені Героя України Степана Бандери – українська премія, ініціатором заснування якої стала Львівська обласна рада 2012 року. Премію присуджують щороку у трьох номінаціях – «Політична діяльність», «Науково-навчальна національна державотворча діяльність» та «Громадська діяльність». Зазвичай її урочисто вручають переможцям до дня уродин Степана Бандери – 1 січня, проте цьогоріч вручення затягнулося аж до лютого, ймовірно, через те, що від кінця грудня ЛОДА не мала очільника.