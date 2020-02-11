У ЛОР нагородили лауреатів премії імені Степана Бандери.

Постдрама: вихід із «гетто»

Роза Саркісян

В Україні театр дискредитований, він не сприймається як щось серйозне, лише як своєрідний лунапарк із усім спектром емоцій: від сліз до радості. В ідеалі театр має взаємоформувати думки. Вистава – це обмін досвідом між глядачем і митцями, де кожен є суб’єктом і партнером.