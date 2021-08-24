Президент нагородив трьох галичанок орденами княгині Ольги.

 

До Дня Незалежності України 24 серпня президент Володимир Зеленський вручив низку державних нагород, у тому числі ордени княгині Ольги франківчанці та двом львів'янкам.

 

 

Зокрема, орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджена завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталія Виноград.

 

 

Наталія Виноград – епідеміологиня, родом з Хмельниччини, після закінчення медичного університету проживає у Львові. У 1990 році стала кандидаткою медичних наук, у 1996 – доценткою кафедри мікробіології і отримала науковий ступінь «доктор медичних наук».

 

У 2001 році стала завідувачкою кафедри епідеміології Львівського медичного університету і отримала звання професорки. У 2005 році була головною спеціалісткою з епідеміології Міністерства охорони здоров’я. З 2007 по 2009 рік очолювала кафедру мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю Національного університету охорони здоров’я імені Платона Шупика. У червні 2021 року Наталія Виноград отримала відзнаку РНБО.

 

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала всесвітньо відома диригентка Оксана Линів.

 

 

Оксана Линів – українська диригентка родом з Бродів Львівської області. Випускниця Львівського музучилища імені Станіслава Людкевича та Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. Перша жінка – головна диригентка Опери та філармонійного оркестру в Ґраці, засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU. У 2021 році стала першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу у Байройті.

 

Професорка Прикарпатського національного університету Марія Байляк з рук президента отримала орден княгині Ольги III ступеня.

 

 

Марія Байляк –- кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. З листопада 2006 року працює на кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника. У 2009 році виграла стипендію фонду королеви Ядвіги для проведення наукових досліджень у Ягелонському університеті. У 2020 році здобула науковий ступінь доктора біологічних наук.

 

Зазначимо, орден княгині Ольги I, II, III ступенів – державна нагорода України для відзначення жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї.

 

Фото radiosvoboda.org, ukrinform.ua

24.08.2021

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