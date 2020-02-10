Офіційно: Вже двоє українців підхопило коронавірус.

 

На круїзному лайнері Diamond Princess, котрий наразі стоїть на карантині біля японського берега, констатували інфікування коронавірусом 2019-nCoV і другого українця. Загалом же вірусом заразилося 135 осіб, котрі перебували на борту лайнера. 

 

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

 

"Станом на 10 лютого отримано результати досліджень усіх 439 зразків, що дало можливість виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019-nCoV. Зокрема, захворіли двоє громадян України", – поінформували в МОЗі.

 

Наразі українців зняли з лайнера та перевезли до японської лікарні столичного регіону. Вони перебуватимуть в ізоляції під медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

 

Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед тих пасажирів та членів екіпажу, котрі тісно контактували з нововиявленими захворілими особами, і тими, у кого виникли характерні симптоми.

 

На лайнері перебувало 25 українців – усі були членами екіпажу.

 

10.02.2020

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