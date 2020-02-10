Перший українець із коронавірусом: МЗС підтвердило факт зараження на судні Diamond Princess.

 

Японські медичні служби повідомили про шість нових випадків зараження коронавірусом серед пасажирів і членів екіпажу лайнера Diamond Princess, котрий перебуває на карантині біля японських берегів, зокрема і про одного українця.

 

Міністерство закордонних справ України підтвердило цю інформацію в коментарі аґенції "Укрінформ".

 

 

"Є один інфікований громадянин України, який перебував на круїзному лайнері біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний. Зі шпиталізованим підтримується зв'язок. Ситуація на контролі міністра закордонних справ та Посольства України в Японії", – поінформували у департаменті консульської служби МЗС.

 

Як зазначає пресова служба Міністерства охорони здоров'я, заражений громадянин України є членом екіпажу лайнера.

 

"Наразі українець знятий з лайнера, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. Міністерство охорони здоров’я України буде щоденно поінформоване про стан його здоров’я", – поінформували в МОЗ.

 

10.02.2020

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