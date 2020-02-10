Папа Франциск назвав Зеленського "президентом миру".

Папа Римський Франциск прийняв Президента України Володимира Зеленськогоу Ватикані. Основною темою розмови став мир.

"Переговори в Державному секретаріаті були присвячені, в основному, гуманітарній ситуації та пошукам миру в контексті конфлікту, який від 2014 року дотепер гнітить Україну. Щодо цього, було висловлено спільне побажання, аби всі залучені сторони виявили якнайбільшу чутливість до потреб населення, що є першою жертвою насильства, як також наполегливість і послідовність в діалозі", – переказує пресова служба Ватикану.

"Були також розглянуті теми, що стосуються двосторонньої співпраці та внеску Католицької Церкви, яка присутня в країні в різних обрядах", – переповіли в секретаріаті.

Володимир Зеленський після зустрічі похвалився тим, що Папа Римський назвав його "президентом миру". "Ось такий у мене зараз імідж у Європі", – зрадів Зеленський.

"Головне, про що ми говорили, – це мир... Звернувся до Папи Франциска з проханням допомогти зі звільненням українців, утримуваних на Донбасі, у Криму та Росії", – переповів Президент.

Володимир Зеленський із Папою Римським також обговорили гуманітарні ініціативи для допомоги дітям і захисту довкілля. "Безмежно вдячний Його Святості за ініціативу «Папа для України», що допомогла 900 тисячам українців, які постраждали на Донбасі", – зазначив Президент.

Зеленський додав, що українські Церкви відіграють надзвичайно важливу роль у поширенні правди та розвитку суспільства.

Президент зазначив, що Папу Франциска дуже чекають в Україні, і що Його Святість має надзвичайно велику підтримку та довіру.

"Я його запросив в Україну. Я впевнений, що він буде в Україні – не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід", – резюмував Зеленський.

Під час "офіційного візиту до Ватикану" Президент України разом із дружиною Оленою відвідали ватиканські музеї, Сикстинську капелу та собор Святого Петра.



Зокрема, Володимир та Олена Зеленські оглянули мозаїчний вівтар князя Володимира та княгині Ольги. Мозаїчні зображення Володимира Великого і княгині Ольги виконані ватиканськими майстрами на кошти української громади та єпископа Стемфордської єпархії УГКЦ Василя Лостена.

Також Президент з дружиною відвідали могилу святого Петра.