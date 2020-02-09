Двоє "беркутівців" повернулися до Києва і вимагають визнати Майдан "переворотом".

Двоє "беркутівців", обвинувачених у розстрілах на Інститутській, Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, повернулися до Києва після грудневого обміну, здійсненого із представниками екстремістських угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Ексбійці поліцейського спецпідрозділу сфотографувалися зі своїми адвокатами в місті Щастя Луганської області неподалік від лінії фронту, вже на підконтрольній українському урядові території.

Адвокат одного з "беркутівців", Олександр Горошинський, опублікував заяву від імені підзахисних. Горошинський стверджує, що Маринченко і Тамтура вже в самому Києві.

"Більше п'яти років нас тримали за ґратами за злочини, яких ми не вчиняли. Винуватими нас призначив політичний режим, що прийшов до влади шляхом збройного державного перевороту у 2014 році", – пишуть "беркутівці".

"Увесь цей час керівництво України використовувало нас, щоб «звітувати» перед частиною українського народу про притягнення до відповідальності винних у розстрілах протестувальників на Майдані. Це дозволяло цим політикам приховувати справжніх організаторів убивств правоохоронців та мітингувальників у лютому 2014 року", – стверджують вони.

Маринченко і Тамтура гніваються, що "за виконання присяги, даної українському народу, «мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя» стояти на захисту громадського порядку і української держави, ми були кинуті за ґрати, названі вбивцями та «ворогами народу»".

"Беркутівці" нагадують, що на момент звершення обміну вони вже не перебували за ґратами, а стояли під домашнім арештом. Утім, вони обоє вирішили погодитися на обмін і виїхати на окуповані території задля того, щоб уможливити звільнення своїх трьох побратимів – Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і Олега Янішевського. "Наша відмова від участі в обміні поставила б під загрозу цей обмін загалом", – виправдовуються вони.

"Беркутівці" вважають, що їхній вчинок дозволить привернути увагу влади та громадськості "до питання об'єктивної оцінки подій 2014 року". "Це був державний переворот", – стверджують учасники "чорної роти".

Маринченко і Тамтура заявляють про намір продовжити участь у судовому процесі. "Ми хочемо відновити чесне ім'я спецпідрозділу «Беркут»", – нахабніють "беркутівці".