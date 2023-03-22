Командиру львівського «Беркута» повідомили про підозру за вбивства на Майдані.

 

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому командирові батальйону міліції особливого призначення «Беркут» Ростиславу Пацеляку. Під його керівництвом підрозділ із Львівщини 18 лютого 2014 року брав участь в умисних діях і вбивствах учасників Майдану.

 

фото Адвокатської дорадчої групи
 

Підрозділ застосував фізичну силу та спецзасоби, зокрема світло-шумові гранати виробництва РФ, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю, проти мітингувальників на вул. Інститутській у Києві та прилеглих до неї вулицях. У результаті таких дій загинуло троє людей та близько 200 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

 

«Фігурант підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, керівник львівського підрозділу «Беркут» Ростислав Пацеляк звільнився після подій Майдану. Генпрокуратура у 2016 році скерувала щодо нього обвинувальний акт за перевищення влади та службових повноважень, перешкоджання професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18 лютого 2014 року під час мирної ходи. Святошинський суд 21 вересня 2021 року обрав Ростиславу Пацеляку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

 

22.03.2023

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