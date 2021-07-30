Суд поновив на службі в поліції "беркутівця", обвинуваченого в розстрілах на Майдані.

 

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення й поновив на службі в поліції колишнього "беркутівця" Олександра Маринченка, обвинуваченого в розстрілах на Майдані.

 

Маринченко (ліворуч) у залі суду

 

Про це йдеться у рішенні суду від 22 липня.

 

ОАСК вирішив, що Маринченко був звільнений незаконно, і постановив відновити його на службі. Колишньому "беркутівцю" також мають виплатити приблизно 20 тисяч гривень судових витрат.

 

На думку суду, Маринченко "фактично став заручником міждержавних політичних домовленостей та учасником спецоперації зі звільнення українських полонених".

 

Нагадаємо, у грудні 2019 року Маринченко, а також іще чотирьох обвинувачених екс-"беркутівців" звільнили з-під варти для участі в обміні полонених між Україною та РФ.

 

П'ятьох колишніх "беркутівців" – Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевського, Олександра Маринченка й Сергія Тамтуру – обвинувачують у розстрілі, під час котрого було вбито 48 та поранено 80 людей на вулиці Інститутській у Києві.

 

Тривалий час вони перебували на лаві підсудних, але отримати вироки не встигли, бо їх передали бойовикам у межах обміну 29 грудня 2019 року.

 

У лютому 2020-го Маринченко й Тамтура повернулися до Києва, а решта "беркутівців" продовжують переховуватися. Суд оголосив Янішевського, Зінченка та Аброськіна в міжнародний розшук, а також виділив в окреме провадження розслідування щодо цих трьох обвинувачених.

 

30.07.2021

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