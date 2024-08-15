Справи Майдану: "Беркуту" оголошено нові підозри.

Командирам підрозділів міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській, Харківській областях та міста Севастополя, а також помічнику начальника штабу Львівського "Беркуту" повідомлено про підозри за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року у центрі Києва. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у ніч на 19 лютого 2014 року, виконуючи злочинний наказ керівництва МВС України щодо розгону протестувальників з Майдану Незалежності, прилеглих вулиць та Будинку Профспілок, під керівництвом СБУ в центрі столиці проводилися антитерористичні заходи, які не мали реальних підстав.

"Під час силових дій співробітники "Беркуту" оточили Майдан зі сторони Європейської площі і вулиці Інститутської та штурмували учасників зібрань із застосуванням спеціальної техніки – БТРів, водометів Торнадо, військових прожекторів. Також вони використовували вогнепальну зброю Форт-500 з набоями із свинцевої картечі та гранати завезені із російської федерації. Такі дії підозрюваних призвели до вбивств 12 мітингувальників, замахів на вбивства – 8, спричинення тяжких тілесних ушкоджень – 16, середньої тяжкості – 37, легких – 78, а також інших тяжких наслідків", – йдеться у повідомленні.

Командирам підрозділів інкримінують організацію групою осіб незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій; перевищення влади та службових повноважень; нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію умисних вбивств та закінчених замахів на умисні вбивства (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). А помічника начальника штабу Львівського "Беркута" підозюють в пособництві у вчиненні цих злочинів. Наразі вирішується питання про застосування щодо колишніх правоохоронців запобіжних заходів.

Нагадаємо, підозру екскомандиру львівського "Беркуту" оголосили у березні 2023 року. Тоді повідомляли, що чоловік підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Прокуратура вимагала взяти його під варту, однак Печерський суд призначив домашній арешт з десятої вечора до шостої ранку на строк досудового розслідування. 24 квітня Київський апеляційний суд таки узяв під варту Ростислава Пацеляка.

4 травня колишньому командиру "Беркута" повідомили про нову підозру – в організації перевищення влади та привласненні вогнепальної зброї. Згодом також стало відомо, що Пацеляк має два російські паспорти.