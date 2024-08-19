Командир львівського «Беркута» Ростислав Пацеляк вийшов з СІЗО.

Екскомандир львівського «Беркута» 43-річний Ростислав Пацеляк, якого звинувачують у вбивствах під час Революції Гідності, вийшов з СІЗО під заставу в 1,2 млн грн. Про це повідомила вдова Степана Хмари Роксолана, яка була присутньою на судовому засіданні Печерського райсуду Києва.

«Печерський суд 16 серпня, як то кажуть, вчергове відзначився. Сумновідома (додатково і через свою дочку-сепаратистку) суддя Константінова, вирішила знову відпустити потенційного злочинця, командира львівського "Беркута", який орудував на Майдані 18 лютого, Ростислава Пацеляка, під заставу в один мільйон. Вона ухвалила дуже хитреньке рішення: взяти його під варту, але визначити альтернативну заставу. Не могла не взяти під варту, бо ДБР днями пред'явило йому свіже обвинувачення, в якому фігурують 12 вбивств і 8 вогневих поранень. Заставу в один мільйон вніс якийсь Красулін з окупованого Донецька», – написала Роксолана Хмара.

Інформацію про звільнення Пацеляка з СІЗО підтвердила речниця Київської прокуратури Надія Максимець. Вона зазначила, що прокурори оскаржуватимуть це в апеляції.

Зазначимо, що ухвалу про запобіжний захід задовольнила суддя Печерського райсуду Києва Крістіна Константінова. Прокурорами, які захищають потерпілих, є Денис Іванов та Олександр Супрун. Раніше, наприкінці липня, Печерський райсуд змінив Пацеляку запобіжний захід із тримання під вартою на носіння електронного браслета та 1,2 млн грн застави.

У суді Ростислав Пацеляк заявляв, що він та працівники львівського «Беркута» не причетні до розгону Майдану. Нагадаємо, що йому інкримінують перевищення службових повноважень, перешкоджання мирним мітингам, журналістській діяльності та насильство щодо державних і громадських діячів.

Додамо, що Ростислав Пацеляк за місцем проживання зареєстрований у Новояворівську на Львівщині. Держбюро розслідувань у квітні 2024 року повідомило про завершення розслідування щодо двох екскомандирів львівського «Беркута», одним з яких є Пацеляк. Слідство вважає, що через накази підозрюваного вбили понад 10 людей, а ще понад 100 отримали поранення.

«Командир львівського "Беркута", діючи за вказівкою керівництва столичної міліції, віддав наказ своїм підлеглим отримати патрони зі свинцевою картеччю, спорядити їх до помпових рушниць і вести невибіркову стрільбу по активістах, допоки картеч не закінчиться», – повідомляли у ДБР.

Крім цього, правоохоронці встановили, що Пацеляк має російське громадянство та є чинним військовослужбовцем запасу РФ і має спеціальне звання – лейтенант юстиції. Службу в українській міліції він почав після роботи в російській. Через це 12 вересня 2023 року Ростислава Пацеляка позбавили українського громадянства.

Нагадаємо, що львівський «Беркут» під командуванням Пацеляка брав участь в одному з найжорстокіших розгонів протестів на Майдані 18 лютого 2014 року. Тоді загинули мінімум 23 учасники Революції Гідності. Вже після Майдану Пацеляк неодноразово відвідував Росію. Справу Пацеляка почали слухати у Святошинському райсуді Києва з 2016 року.