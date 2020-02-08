Так скриплять завіси і засови
вкручені в віконниці – З-за парт
хор бджолиний в золоті прозорім
в тиші що її підслухав Пярт
якби Баха полюбили бджоли
якби музики наповнений щільник
не тримався б на смичкових щоглах
на шовках і робах повстяних –
звуком в прорізі – в затиснутому світлі
в сріберній матерії крила
Бахові любов бджолина світить
В дириґента паличка крива
з тих одноманітностей смичкових
з тих самотностей – дзеркальних коливань
світиться космічний пил навколо
й пахне звук як стигла ковила
і стає незрозуміло зовсім
як з цих бджіл надоїть меду Пярт
з струн тугих із кінського волосся
з сосон для віконниці та парт
з тих непевних порухів космічних
дисгармоній – розладів – пітьми
з гострих форм – з округих і обтічних –
з чого починаємося ми
з тиші чи зі струнної оркестри?
з пальця при вустах – з мембрани вух?
книги Суддів а чи книги Езри?
з слова перетвореного в дух?
у "Страстях Матвієвих" – у бджолах
тишах і небесних голосах
ми не допитаємось ніколи
нащо нам плекає бджоли Бах
Знимка - Віктора Феськова.
* Arvo Pärt. Wenn Bach Bienen gezüchtet hätte (1976)
[Арво Пярт «Якби Бах плекав бджіл»]
08.02.2020