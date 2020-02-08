Так скриплять завіси і засови

вкручені в віконниці – З-за парт

хор бджолиний в золоті прозорім

в тиші що її підслухав Пярт

якби Баха полюбили бджоли

якби музики наповнений щільник

не тримався б на смичкових щоглах

на шовках і робах повстяних ­–

звуком в прорізі – в затиснутому світлі

в сріберній матерії крила

Бахові любов бджолина світить

В дириґента паличка крива

з тих одноманітностей смичкових

з тих самотностей – дзеркальних коливань

світиться космічний пил навколо

й пахне звук як стигла ковила

і стає незрозуміло зовсім

як з цих бджіл надоїть меду Пярт

з струн тугих із кінського волосся

з сосон для віконниці та парт

з тих непевних порухів космічних

дисгармоній – розладів – пітьми

з гострих форм – з округих і обтічних –

з чого починаємося ми

з тиші чи зі струнної оркестри?

з пальця при вустах – з мембрани вух?

книги Суддів а чи книги Езри?

з слова перетвореного в дух?

у "Страстях Матвієвих" – у бджолах

тишах і небесних голосах

ми не допитаємось ніколи

нащо нам плекає бджоли Бах

Знимка - Віктора Феськова.

* Arvo Pärt. Wenn Bach Bienen gezüchtet hätte (1976)

[Арво Пярт «Якби Бах плекав бджіл»]