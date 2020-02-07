Прах розвідника Кузнєцова наразі не віддадуть зі Львова в Росію.



Прах російського розвідника Миколи Кузнєцова, який його родичка хотіла забрати з Пагорба Слави у Львові й перепоховати в російському Єкатеринбурзі, наразі не віддадуть. Сьогодні на засіданні виконком ЛМР переніс розгляд рішення «Про перепоховання праху Кузнєцова М. І.» до часу отримання відповіді з цього приводу від СБУ й МЗС України.

Питання про перепоховання праху Миколи Кузнєцова з Пагорба Слави у Львові на Широкорєчєнський військово-меморіальний комплекс міста Єкатеринбург Російської Федерації мали розглядати на виконання рішення адміністративного суду та рішення Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій від 27.10.2017 р. До суду звернулася племінниця Кузнєцова Маргарита Брюханова, яка хоче забрати прах дядька зі Львова.

Мер Львова Андрій Садовий вніс пропозицію перенести розгляд цього рішення до моменту отримання відповіді з цього приводу від Служби безпеки України й Міністерства закордонних справ.

«Я розумію, що є рішення суду і ми зобов’язані це питання розглядати. Та його потрібно розглядати в рамках державної політики. Ми знаємо, як багато наших хлопців сьогодні знаходяться в полоні, ми сьогодні потерпаємо від російської агресії, тому дуже важливо, щоб по цьому питанню була чітка позиція Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ, і якщо це допоможе визволити наших хлопців, то ми однозначно будемо рухатися в напрямку політики нашої держави. Отримавши від них відповідні листи ми вернемося до розгляду цього питання. Їх відповідь буде публічною і ми в цій залі будемо це обговорювати», – зазначив Садовий.

«Я знаю дуже багато випадків у світі, коли такі питання вирішуються на рівні президентів країни. Якщо це допоможе повернути з російського полону когось з наших хлопців — я би був дуже щасливий», – додав він.

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко зауважив, що місто неодноразово зверталися у львівське відділення СБУ, були різні відповіді, та в останній написано, що вони теж вважають: це питання держави.