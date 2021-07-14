У Дрогобичі перепоховали 78 віднайдених жертв НКВС.

У Дрогобичі, 14 липня, оголосили Днем жалоби. Сьогодні виповнюється 30 років з дня поховання останків 486 замордованих жертв НКВС у Дрогобичі. Саме у цей день урочисто ховають рештки ще 78 жертв НКВС, віднайдених у місті у 2019 році.

«У понеділок, 12 липня, міським головою Тарасом Кучмою видано розпорядження №542-р «Про оголошення 14 липня 2021 року днем жалоби у Дрогобицькій територіальній громаді», - повідомила пресслужба Дрогобицької міськради.

«Про наслідки більшовицького терору 40-50 рр в Україні та про сьогоднішню агресію їх нащадків на східних теренах України повинен знати увесь світ. Ми повинні залучити молодь, громадськість, нагадати суспільству про цю трагедію, демонструючи фільм «Дрогобицька Голгофа», коментарі очевидців цих подій», – зазначив з цього приводу міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Масове поховання, у якому виявили рештки 78 жертв НКВС, віднайшли у 2019 році на території саду, поблизу Меморіального комплексу «Тюрма на Стрийській». Пошуковими роботами займалося КП ЛОР «Доля».

За інформацією керівника меморіально-пошукового центру «Доля» Святослава Шеремети, у саду виявили ями, в яких було захоронено по дві-три, п’ять і більше людей. Усі вони були особами віком 20-30, 30-40, 50 і більше років. Дослідники вважають, що захоронення проводили у нічну пору в декілька етапів, бо про це свідчить хаотичність захоронень.

У межах меморіального заходу сьогодні у Дрогобичі на території монастиря Святих апотолів Петра і Павла розмістили домовини та відправили чин панахиди. Далі процесія з домовинами, до якої долучилися десятки містян, військові, преставники патріотичних організацій, прибула до площі Ринок. Тут провели чин похорону та віче. В останню путь до Поля Скорботи, де увечері проводитимуть чин поховання, жертв НКВД проводять сотні містян.

У зв'язку з жалобою сьогодні у Дрогобичі приспустили на адміністративних будівлях міста державний прапор з чорною стрічкою. Також призупинили роботу лініх терас на площі Ринок та уздовж марштуру руху траурної процесії, і подбали, щоб у місті не лунала розважальна музика.

Фото drohobych-rada.gov.ua, lvivoblrada.gov.ua, facebook.com/watch/sde.org.ua