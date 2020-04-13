Працівники ЖКГ Львова отримають по 5 000 грн.

1777 працівників сфери ЖКГ (здебільшого це двірники) у Львові отримають разову виплату в розмірі 5 тис. грн за роботу в умовах карантину. Рішення преміювати працівників ухвалили сьогодні, 13 квітня, на засіданні виконавчого комітету ЛМР.

Мер Львова Андрій Садовий пообіцяв, що ще до Великодня, тобто вже до кінця цього тижня, гроші будуть на рахунках працівників ЖКГ.

Окрім того, відповідно до рішення виконавчого комітету ЛМР та пропозицій штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові, виплатять премії працівникам лабораторного центру та матеріальну допомогу працівникам 1-ї міської лікарні.

"Також сьогодні на штабі ми розглядали звернення від лабораторного центру, що на вул. Зелена, і лист від головного лікаря 1-ї комунальної міської лікарні, що на вул. Ужгородська, щодо виплати їм також матеріальної допомоги", – розповіла Галина Слічна, керівниця штабу.

Відповідно до рішення виконкому, медичним працівникам буде виплачено по 10 тис. грн премії.