У Судовій Вишні перепоховали останки червоноармійців.

У Судовій Вишні на Львівщині завершили роботи з ексгумації останків радянських солдатів в центрі міста. Їх перепоховали на міському кладовищі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Судововишнянської громади.

У громаді розповіли, що процес ексгумації був необхідним, бо на цьому місці збираються створити "Алею слави Героям", які загинули за незалежність України. Водночас, відповідно до архівів, на ділянці розташовувалася братська могила солдатів Червоної армії.

У вересні цього року ритуальна служба розпочала на місці пошукові земляні роботи й, відповідно до архівних даних, виявила останки радянських солдатів. 5 листопада їх перепоховали на міському кладовищі.