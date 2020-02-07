Телеканал "1+1" втрапив у скандал через зневагу до української мови у серіалах.

 

Телеканал "1+1" втрапив у скандал через контроверсійні заяви продюсерки серіалів та фільмів Олени Єремєєвої, котра сказала, що серіальна продукція каналу російською мовою є популярнішою, натомість кіно українською мовою добре йде хіба в комедіях.

 

Єремєєва припустилася нездалого висловлювання під час прессніданку на тему нового телесезону в Києві, інформує видання "Телекритика".

 

 

“Знайти тональність української мови, щоби глядач її сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії. Проглянувши комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою дивляться продукт“, – заявила Єремєєва.

 

“Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською. Це збільшує тривалість створення, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською простіше”, – додала Єремєєва.

 

Генеральний продюсер і керівник “Телевізійного бізнесу "1+1"” Максим Кривицький заявив, що мовну політику продакшну також визначає дистрибуція контенту в країни СНД. "Для продажу потрібно виробляти російською мовою", – виправдовується він.

 

Згодом Олена Єремєєва виступила із виправданням, у котрому заявила, що її слова недобре вирвали з контексту. "Мені дуже шкода, що з довгої професійної розмови мої слова про мовне питання були вирвані з контексту. В жодному разі не йшлося про будь-яке упередження з нашого боку стосовно української мови, а лише про виробничі нюанси", – заявила вона.

 

Єремєєва переконує, що проблема не світоглядна, а виробнича. "Йшлося насамперед про те, що у різних жанрів є своя специфіка, зокрема виробництво драм і мелодрам дійсно відрізняється від комедій і потребує іншого підходу. І говорячи про те, що іноді зустрічаються актори, які через специфіку виробництва серіалів не завжди успішно грають у кадрі, спиралась на коментарі режисерів, сценаристів, літредакторів та звукооператорів, які отримуємо під час процесу проведення кастингу, знімального або монтажно-тонувального періодів. Саме тому, коли виходить якісний ігровий фільм або новий серіал українською, і глядачі, і критики особливо відзначають якість мовного звучання", – пояснила вона.

 

Єремєєва уточнила: вона сподівається, "що об’єднавши зусилля – і продюсери, і сценаристи, і актори, ми будемо більш швидко рухатися до того, щоби робота над створенням україномовного контенту відбувалася більш ефективно", а сама ситуація стане приводом не для цькувань, а "для широкої дискусії з приводу мови медіа".

 

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