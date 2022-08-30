У Франківську тиждень показуватимуть фільми із Іваном Миколайчуком.

В Івано-Франківську Палац Потоцьких присвячує кінотиждень видатному українському актору, сценаристу, режисеру та письменнику, лауреату Шевченківської премії 1988 року – Івану Миколайчуку, повідомляється на сторінці палацу у фейсбуці.

Протягом тижня транслюватимуться фільми із «душею українського кіно» – Іваном Миколайчуком. Його називали генієм сучасності, знали і любили мільйони, хоч від держави він мав звання лише «заслуженого». Він зіграв 34 ролі в кіно, в доробку 9 сценаріїв та 2 режисерські роботи.