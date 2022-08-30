У Франківську тиждень показуватимуть фільми із Іваном Миколайчуком.

 

В Івано-Франківську Палац Потоцьких присвячує кінотиждень видатному українському актору, сценаристу, режисеру та письменнику, лауреату Шевченківської премії 1988 року – Івану Миколайчуку, повідомляється на сторінці палацу у фейсбуці.

 

 

Протягом тижня транслюватимуться фільми із «душею українського кіно» – Іваном Миколайчуком. Його називали генієм сучасності, знали і любили мільйони, хоч від держави він мав звання лише «заслуженого». Він зіграв 34 ролі в кіно, в доробку 9 сценаріїв та 2 режисерські роботи.

 

Підбірка фільмів:

 

П'ятниця, 2 вересня: «Пропала грамота» 1972 року, режисер Борис Івченко.

Субота, 3 вересня: «Вавилон ХХ», 1979 року, режисер Іван Миколайчук.

Неділя, 4 вересня: «Тіні забутих предків», 1964 року, Сергій Параджанов.

Понеділок, 5 вересня: «Така пізня, така тепла осінь», 1981 року, Іван Миколайчук.

Вівторок, 6 вересня: «Білий птах з чорною ознакою» 1970 року, режисер Юрій Іллєнко.

Середа, 7 вересня: «Анничка» 1968 року, режисер Борис Івченко.

Четвер, 8 вересня: «Камінний хрест» 1968 року, режисер Леонід Осика.

 

30.08.2022

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