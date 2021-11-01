У Франківську відбудеться прем’єра фільму «Чубай. Говорити знову».

У середу, 3 листопада, в Івано-Франківську в артпросторі «Підземний перехід «Ваґабундо» о 18:30 відбудеться прем’єра фільму «Чубай. Говорити знову» про легендарного львівського поета, створеного на основі діалогів-спогадів із родичами та друзями – відомими митцями. Вестимуть творчий вечір ініціаторка проєкту, донька Грицька Чубая, виконавиця Соломія Чубай, письменник та культурний діяч Юрій Андрухович та режисер фільму Михайло Крупієвський.

Вхід на прем’єру вільний за умови дотримання карантинних обмежень: захід відбувається за умови, що усі учасники вакциновані та мають відповідні сертифікати або можуть надати актуальний негативний ПЛР-тест. «Запрошую усіх, хто живе у Франківську та вакцинований. Буду рада бачити», – запросила Соломія Чубай.

Цінність телепроєкту «Чубай. Говорити знову» неможливо переоцінити: він відкриває правдиву постать великого поета, дає можливість незамуленим оком побачити творче середовище Львова 70-х років ХХ століття та самостійно оцінити наслідки дії радянської тоталітарної машини.

Грицько Чубай був молодим, талановитим та магнетичним поетом. Його образи і декламації переносили слухачів у світ духовних почувань та пошуків, і сучасні глядачі переконаються у цьому завдяки Сергієві Жадану, саме він став для глядачів провідником по життю Грицька Чубая.

Поет Грицько Чубай

Фільм створений на стику жанрів документального фільму та театральної вистави, дія якої розгортається в декораціях майстерні-підвалу Грицька Чубая. Відеопроєкція розсуває стіни майстерні та переносить глядача в час і простір, в якому відбувався конфлікт митця із тоталітарним режимом.

«Я хотів би, щоб молоді, побачивши цей фільм, зрозуміли той час, і я вірю, що з цим фільмом це можливо», – зазначив книговидавець Іван Малкович.

Про Грицька Чубая у фільмі розповідатимуть його друзі – сьогодні видатні поети, письменники, художники, філософи, які були свідками його життя і творчості, члени родини поета: Галина Чубай, Тарас Чубай, Соломія Чубай, Василь Герасим’юк, Юрій Брилинський, Микола Рябчук, Роман Кісь, Орест Яворський, Роман Готра, Юрій Винничук, Ігор Калинець, Богдан Стельмах, Влодко Кауфман, Йосип Іванкевич, Катерина Немиря, Святослав Максимчук, Мирослав Греділь.

Сьогодні, через майже 40 років після смерті Грицька Чубая, його поезія є актуальною і викликає зацікавлення у молоді, яка перебуває у вічному пошуку відповідей на екзистенційні філософські питання. Його поезія, як стиснута пружина, розпрямляється і підштовхує наш розум до розуміння суті речей.

«Це абсолютно жива історія. Я відчув той Львів, якого вже нема», – поділився враженнями продюсер Олександр Ксенофонтов.

«Це історія людських стосунків, вірності, зради, близькості, помилок та слабкостей, які кожному з нас знайомі та близькі», – сказала письменниця Софія Андрухович.

«Цей фільм корисний для самоідентифікації, для розуміння: “Хто я є?”», – влучно зазначив продюсер Олег Щербина.

Робота над стрічкою тривала три роки. Режисер Михайло Крупієвський згадує, що його думання про Чубая під час роботи над проєктом було безперервним. Стрічка створена компанією «Фільм плюс» за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

До слова, Михайло Крупієвський також завершив роботу над фільмом «Вперед, у 90-ті», який акцентує не на тогочасних злиднях в Україні, а розповідає про людей, які випереджади свій час та творили проєкти, які змусили країну розвиватися.

Фільм складається із п’ятьох новел. Стрічка, зокрема, знайомить нас із інженером-винахідником Анатолієм Кокушем, який у 90-ті створив фірму «Filmotechnic», а у 2006 році отримав два технічних «Оскари» за свої розробки у галузі кіно. Другим героєм є режисер Сергій Маслобойщиков, що зняв у 90-ті повний символізму та пророцтв фільм «Співачка Жозефіна та мишачий народ». Глядачі зустрінуться із кінопродюсером Олександром Роднянським, який створив непересічний на той час телевізійний канал «1+1». Четверта кіноновела присвячена книговидавчині Олександрі Коваль, котра започаткувала головну культурну подію України – Національний книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль «Форум видавців», що стало розвивають любов до книги та книговидавництво у країні. Апогеєм буде знаймоство із письменницею Оксаною Забужкою, авторкою роману «Польові дослідження з українського сексу», який став знаковим для сучасників та усієї сучасної української літератури.

Ідею створення фільму підтримав Український культурний фонд, і компанія «Фільм плюс» випустила стрічку у 2021 році. Її режисеркою стала Жанна Максименко-Довгич, продюсеркою – Ірина Сабанадзе. Фільм «Вперед, у 90-ті» уже мав прем’єрний показ на каналі «Еспресо», але попереду його чекає перетворення на документальний серіал з 12-ти серій.

Фото facebook.com/chubaygovorytyznovu/, facebook.com/FORWARDtothe90s/