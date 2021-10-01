Netflix запустив українську версію.

Стрімінговий сервіс Netflix запустив локалізовану версію для України. Фільми та серіали сервісу будуть доступні не лише з українськими субтитрами, а й із дубляжем українською. Українська стала однією з понад 30 мов на Netflix.

1 жовтня запустилася україномовна сторінка ресурсу – netflix.ua.

Також з’явилися офіційні сторінки в Facebook, Instagram і YouTube українською.

Сторінка у Facebook стартувала з напису "Тудум, Україно!" – натяк на звук заставки стрімінгової платформи.

В українському дубляжі доступні "Академія Амбрелла", "Бріджертони", "Сексуальна освіта", "Корона", "Мітчелли проти машин", "Ферзевий гамбіт" тощо, інформує "Детектор медіа".

"Netflix прихильно ставиться до України, тож надає українським глядачам найкращі з можливих послуг. Вже сьогодні абоненти можуть насолоджуватись ексклюзивним контентом в форматі Ultra HD 4K та HDR і переглядати фільми й серіали в режимі Dolby Digital Plus 5.1 з об'ємним звучанням. Передові алгоритми рекомендацій з прив'язкою до п'яти профілів у межах однієї підписки допомагають кожному знаходити розважальний контент для себе", – заявили в компанії.

Із п'ятниці користувачам доступний український сервісний центр, україномовний сервіс підтримки в форматі чату і голосового зв’язку через додаток з 15:00 до 23:00 за київським часом щодня.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров привітав вихід Netflix'у на україномовний ринок.

"Netflix локалізовано в Україні! Фантастична новина перед вихідними... Обіцяють ще більше дубляжу та субтитрів українською. Заради таких змін і працюємо", – написав Федоров у telegram.

"Приємно, коли світові гіганти кіноіндустрії поважають свого глядача та роблять сервіс комфортним. Netflix українською, а ще й офіційні сторінки в соцмережах – це, безумовно, дуже важливий крок. Ми – українці – отримаємо фільми та серіали рідною мовою з якісним дубляжем. Стрімінговий сервіс отримає вдячного глядача і ще більше підписників", – прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.