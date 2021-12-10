У Львові стартують «Дні українського кіно – 2021».

У Львові упродовж 10–12 листопада відбудуться кінопокази «Днів українського кіно – 2021»: містяни мають нагоду переглянути найновіші повно- та короткометражні фільми безкоштовно, повідомив співорганізатор – кураторське об’єднання WIZ-ART.

«Чотири захопливі повнометражні фільми, одна добірка короткометражок про взаємодію у суспільстві та онлайн-бесіда про вигорання у процесі творення – обирай, що тобі до смаку, та дивись #тількияскравекіно разом з нами!» – зазначено у повідомленні на facebook-сторінці WIZ-ART.

Кінопокази відбуватимуться у Lviv Film Center, що у парку «Горіховий гай», та у Палаці ім. Гната Хоткевича.

«Об’єднання WIZ-ART та Палац Хоткевича запрошують до перегляду найкращих українських повнометражних і коротких фільмів, які змусять поглянути на себе збоку та допоможуть усвідомити, якою потрібною є взаємодія у цей непростий та непевний час», – повідомили менеджери Палацу Хоткевича.

Зокрема, у п’ятницю, 10 грудня, у Палац Гната Хоткевича о 19:00 відбудеться показ стрічки «Reve ta Stohne on Tour» Надії Парфан.

У суботу, 11 грудня:

15:00 – «Герой мого часу» (Тоня Ноябрьова), Lviv Film Center.

17:00 – «Поза зоною» (Нікон Романченко), Палац Гната Хоткевича.

19:00 – «Герой мого часу» (Тоня Ноябрьова), Палац Гната Хоткевича.

У неділю, 12 грудня:

12:00 – «Плачте, але знімайте» – онлайн-бесіда про вигорання в кіно. Марія Пономарьова, Ірина Ковальчук.

15:00 – «Тут і зараз» – добірка українських короткометражних фільмів, Палац Гната Хоткевича.

17:00 – «Мої думки тихі» (Антоніо Лукіч), Lviv Film Center.

18:00 – «Мої думки тихі» (Антоніо Лукіч), Палац Гната Хоткевича.

Вхід на покази – вільний, при цьому відвідувачі можуть зарезервувати онлайн нульовий квиток за посиланням, щоб забезпечити собі улюблене місце у кінозалі. Також необхідно мати з собою сертифікат про вакцинацію від Covid-19.

Фото facebook.com/wizartfestival