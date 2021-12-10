У Львові стартують «Дні українського кіно – 2021».

У Львові упродовж 10–12 листопада відбудуться кінопокази «Днів українського кіно – 2021»: містяни мають нагоду переглянути найновіші повно- та короткометражні фільми безкоштовно, повідомив співорганізатор – кураторське об’єднання WIZ-ART.
«Чотири захопливі повнометражні фільми, одна добірка короткометражок про взаємодію у суспільстві та онлайн-бесіда про вигорання у процесі творення – обирай, що тобі до смаку, та дивись #тількияскравекіно разом з нами!» – зазначено у повідомленні на facebook-сторінці WIZ-ART.
Кінопокази відбуватимуться у Lviv Film Center, що у парку «Горіховий гай», та у Палаці ім. Гната Хоткевича.
«Об’єднання WIZ-ART та Палац Хоткевича запрошують до перегляду найкращих українських повнометражних і коротких фільмів, які змусять поглянути на себе збоку та допоможуть усвідомити, якою потрібною є взаємодія у цей непростий та непевний час», – повідомили менеджери Палацу Хоткевича.
Зокрема, у п’ятницю, 10 грудня, у Палац Гната Хоткевича о 19:00 відбудеться показ стрічки «Reve ta Stohne on Tour» Надії Парфан.
У суботу, 11 грудня:
15:00 – «Герой мого часу» (Тоня Ноябрьова), Lviv Film Center.
17:00 – «Поза зоною» (Нікон Романченко), Палац Гната Хоткевича.
19:00 – «Герой мого часу» (Тоня Ноябрьова), Палац Гната Хоткевича.
У неділю, 12 грудня:
12:00 – «Плачте, але знімайте» – онлайн-бесіда про вигорання в кіно. Марія Пономарьова, Ірина Ковальчук.
15:00 – «Тут і зараз» – добірка українських короткометражних фільмів, Палац Гната Хоткевича.
17:00 – «Мої думки тихі» (Антоніо Лукіч), Lviv Film Center.
18:00 – «Мої думки тихі» (Антоніо Лукіч), Палац Гната Хоткевича.
Вхід на покази – вільний, при цьому відвідувачі можуть зарезервувати онлайн нульовий квиток за посиланням, щоб забезпечити собі улюблене місце у кінозалі. Також необхідно мати з собою сертифікат про вакцинацію від Covid-19.
Фото facebook.com/wizartfestival10.12.2021