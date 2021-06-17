Нацрада: Усі 27 загальнонаціональних каналів дотримуються мовних квот.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення провела моніторинг мовлення 27 загальнонаціональних телеканалів на предмет дотримання мовних квот. Регулятор прийшов до висновку, що обсяг української мови в загальнонаціональному телеефірі відповідає вимогам законодавства.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацради.

Так, у період із квітня до червня 2021 року Нацрада проаналізувала 105 годин ефіру 27 загальнонаціональних телеканалів.

Моніторинг тривав тиждень. Аналізувалося мовлення в часові проміжки із 7:00 до 18:00 та із 18:00 до 22:00. У ці відрізки часу входять, зокрема, і години прайм-тайм.

Як нагадали в Нацраді, стаття 10 закону України "Про телебачення і радіомовлення" зобов’язує вітчизняні телеканали забезпечувати в ефірі українську мову обсягом не менше ніж 75%.

За підсумками моніторингу регулятор отримав такі результати:

11 телеканалів мовлять 100-відсотково українською мовою. Це – "UA:Перший", "UA:Культура", "Рада", "НЛО", "Індіго", "М1", "XSport", "Прямий", "ПлюсПлюс", "Піксель TV", "Zoom".

У телеканалів "ТЕТ", "2+2", "Мега", "Україна 24", "Еспресо", "5 канал", "К2", "СТБ" обсяг державної мови в ефірі перевищує 90%. Далі йдуть "Новий канал" – 89%, "ICTV" та "Ентер фільм" – 84%.

У каналів "1+1" та "НТН" – 79%, "Україна" – 78%, "Інтер" та "К1" – 77%.

"Усі передачі новин та реклама на всіх телеканалах звучать 100-відсотково українською", – констатувала членкиня Національної ради Олена Ніцко.

Як наголосили в Нацраді, у ІІ кварталі 2021 року всі 27 загальнонаціольних телеканалів виконали мовні квоти. Єдині ознаки порушення, які Національна рада фіксувала під час моніторингу, стосуються інших норм законодавства. Ця інформація наразі перевіряється.

Під час засідання Олена Ніцко повідомила, що Національна рада провела окремий моніторинг 4 мовників на звернення Уповноваженого із захисту державної мови. Секретаріат Уповноваженого провів власний моніторинг телеканалів і на його підставі нібито виявив порушення у діяльності телеканалів "1+1", "Інтер", "Україна", "ІСTV". Нацрада не підтвердила претензій омбудсмана: "1+1" – частка державної мови – 79%, "Україна" – 76%, телеканал "ICTV" – 84%, "Інтер" – 77%.