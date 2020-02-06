Перемовини між Мадридом і Барселоною завершилися майже без успіху.

Іспанська влада вважає неконституційними вимоги, висунуті каталонським керівництвом.

 

 

У четвер, шостого лютого, в Барселоні відбулася зустріч прем'єр-міністра Іспанії соціаліста Педро Санчеса (Pedro Sánchez) з головою каталонської автономії Кімом Торрою (Quim Torra). Вона мала б дати імпульс іспано-каталонському врегулювання, утім завершилася без бажаних результатів. Про це повідомило іспанське видання El Mundo.

 

Відсутність конкретних результатів не здивувала експертів. Ще до зустрічі Торра заявив, що має намір обговорювати з прем'єром три теми. По-перше, надання Каталонії права на суверенітет. По-друге, звільнення дев'яти каталонських політиків, засуджених за незаконне оголошення незалежності в 2017 році. По-третє, припинення переслідування сепаратистів за організацію вуличних заворушень. Також Торра зажадав, щоб всі іспано-каталонські контакти проходили за міжнародного посередництва.

 

Педро Санчес, своєю чергою, попередив, що не має наміру «переступати червону межу», тобто порушувати закон. За його словами, саме за цією межею перебувають усі перераховані вимоги каталонців. Тож Санчес зазначив, що готовий обговорювати лише «питання вдосконалення інфраструктури Каталонії, регіонального фінансування та соціальної сфери».

 

Після викладу своїх позицій співрозмовники лише підтвердили раніше досягнуту домовленість про створення комісії для обговорення існуючих проблем. Тим часом на підсумковій пресконференції Санчес заявив про важливість цієї зустрічі, яка «поклала початок політичного діалогу».

06.02.2020

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