У Львові збиратимуть нові свідчення допомоги Шептицького євреям.


У Львові створять громадську раду зі збору нових доказів, які стосуються величі митрополита Шептицького й допоможуть визнати його Праведником народів світу. Таку ініціативу озвучив сьогодні мер Львова Андрій Садовий під час особистої зустрічі з послом Ізраїлю в Україні Джоелем Ліоном.

 

 

«Митрополит Шептицький – це свята людина. Я особисто говорив з багатьма відомими євреями, яким врятували життя з його допомогою. Ми створимо в місті громадську раду зі збору нових доказів, які стосуються величі митрополита Шептицького. Щоб переконати "Яд Вашем", будемо залучати всіх небайдужих людей з усього світу», – зазначив Садовий.

 

Мер Львова зауважив, що визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником світу для нього особисто є важливим і принциповим. У відповідь посол запропонував звернутися до спеціальної комісії центру пам’яті Голокосту «Яд Вашем», яка займається присвоєнням цього звання, щоб вона повторно розглянула звернення та свіжонадані докази.

 

Сподівання на те, що митрополита Андрея Шептицького удостоять цього звання, мер висловив ще раз під час церемонії вшанування шістьох родин зі Львова, Львівської, Волинської та Рівненської областей, визнаних Праведниками народів світу, яка відбулася в приміщенні палацу Потоцьких.

 

«Думаю, було б правильно, щоб ми тут, у Львові, створили громадську раду, зібрали більше свідчень тієї жертовності, яку проявляв митрополит Андрей, рятуючи єврейських дітей, щоб він був визнаний Праведником народів світу. Це буде чесно і справедливо. Прошу всіх долучатися й подавати таку інформацію. Це дуже важливо», – сказав Садовий.

 

 

Нагадаємо, нещодавно головний рабин України Моше Реувен Асман спільно з представниками УГКЦ і наукових кіл звернулись до «Яд Вашем» із проханням присвоїти митрополиту Андрею почесне звання Праведника народів світу. Звернення підтримав і Президент України. Втім у спеціальній комісії відмовили й зазначили, що готові повторно розглянути звернення, якщо їм нададуть невідомі досі документи та свідчення, які висвітлюють діяльність Андрея Шептицького в час війни.

 

Посол Ізраїлю в Україні сьогодні у Львові вручив дипломи та медалі нащадкам Праведників народів світу від спеціальної комісії «Яд Вашем». На церемонію до Львова з Польщі завітала врятована в ті часи Мая Ліс-Турлейська з сином, а також прибули нащадки врятованих євреїв з Ізраїлю та США. 

 

Упродовж останніх 25 років надзвичайні та повноважні посли Держави Ізраїль в Україні вручили нагороди 2634 хоробрим українцям. Звання Праведника народів світу – найвища нагорода Ізраїлю, що надається неєвреям, які з ризиком для власного життя допомагали євреям пережити Голокост.

 

05.02.2020

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