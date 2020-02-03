У Львові вшанують шість родин, визнаних Праведниками народів світу.



У середу, 5 лютого, в приміщенні Палацу Потоцьких у Львові вшанують шість родин зі Львова, Львівської, Волинської та Рівненської областей, які рятували життя євреїв під час Голокосту.

Церемонію вшанування родин, визнаних Праведниками народів світу, проведуть посольство Держави Ізраїль в Україні разом із Львівською міською радою. Звання Праведників народів світу буде присвоєно:

Григорію Сороці (посмертно) за порятунок родини Хагер. Нагороду отримає його син Іван Сорока, мешканець с. Карпатське Львівської області. На церемонії будуть також присутні нащадки родини Хагер – пан Йосі Канер та його родина, які приїдуть з Ізраїлю.

Тадеушу Млодницькому (посмертно) за порятунок Мордехая Саурхафта, втікача з Янівського гетто у Львові. Нагороду отримає його донька пані Станіслава Христофорова, мешканка Львова.

Стеців Лаврентію та Ганні й Івану Федів (посмертно) за порятунок родини Ейс. Нагороду отримають онуки Івана Федіва пані Стефанія Гундер, пан Мирослав Хом’як та пані Оксана Лужецька, мешканці міста Дрогобича та села Монастир-Лишнянський Дрогобицького району, а також онука Лаврентія та Ганни Стеців пані Оксана Ярущинська, мешканка села Монастир-Лишнянський Дрогобицького району.

На церемонії будуть також присутні пані Мая Ліс-Турлейська, врятована родинами Федів та Стеців, і її син Марек Турлейський, які приїдуть з Польщі.

Коцюбайлу Пилипу і Теклі та їхнім синам Олександру та Андрію (посмертно) за порятунок Фані Бас-Розенберг. Нагороду отримає онука Пилипа та Теклі Любов Границька, мешканка села Обарів Рівненської області.

Лукії Бойко (посмертно) за порятунок Мані Гольдапель-Лейфер. Нагороду отримає онука Лукії пані Любов Бойко, мешканка села Маркостав Волинської області. На церемонії будуть також присутні пан Сідней та пан Девід Лейфери, сини Мані Лейфер, що приїдуть з США.