У Львові вшанують шість родин, визнаних Праведниками народів світу.

У середу, 5 лютого, в приміщенні Палацу Потоцьких у Львові вшанують шість родин зі Львова, Львівської, Волинської та Рівненської областей, які рятували життя євреїв під час Голокосту.
Церемонію вшанування родин, визнаних Праведниками народів світу, проведуть посольство Держави Ізраїль в Україні разом із Львівською міською радою. Звання Праведників народів світу буде присвоєно:
Григорію Сороці (посмертно) за порятунок родини Хагер. Нагороду отримає його син Іван Сорока, мешканець с. Карпатське Львівської області. На церемонії будуть також присутні нащадки родини Хагер – пан Йосі Канер та його родина, які приїдуть з Ізраїлю.
Тадеушу Млодницькому (посмертно) за порятунок Мордехая Саурхафта, втікача з Янівського гетто у Львові. Нагороду отримає його донька пані Станіслава Христофорова, мешканка Львова.
Стеців Лаврентію та Ганні й Івану Федів (посмертно) за порятунок родини Ейс. Нагороду отримають онуки Івана Федіва пані Стефанія Гундер, пан Мирослав Хом’як та пані Оксана Лужецька, мешканці міста Дрогобича та села Монастир-Лишнянський Дрогобицького району, а також онука Лаврентія та Ганни Стеців пані Оксана Ярущинська, мешканка села Монастир-Лишнянський Дрогобицького району.
На церемонії будуть також присутні пані Мая Ліс-Турлейська, врятована родинами Федів та Стеців, і її син Марек Турлейський, які приїдуть з Польщі.
Коцюбайлу Пилипу і Теклі та їхнім синам Олександру та Андрію (посмертно) за порятунок Фані Бас-Розенберг. Нагороду отримає онука Пилипа та Теклі Любов Границька, мешканка села Обарів Рівненської області.
Лукії Бойко (посмертно) за порятунок Мані Гольдапель-Лейфер. Нагороду отримає онука Лукії пані Любов Бойко, мешканка села Маркостав Волинської області. На церемонії будуть також присутні пан Сідней та пан Девід Лейфери, сини Мані Лейфер, що приїдуть з США.
Для довідки:
Звання Праведника народів світу – найвища нагорода Держави Ізраїль, яку надають неєвреям, котрі з ризиком для власного життя допомагали євреям пережити Голокост. Це звання висловлює вдячність Ізраїлю та єврейського народу тим небагатьом, хто допомагав євреям у найчорніші дні їхньої історії.
Протягом останніх 25 років надзвичайні та повноважні посли Держави Ізраїль в Україні вручили українцям 2634 такі нагороди.
Один з основних обов’язків Яд Вашему є від імені Держави Ізраїль та всього єврейського народу висловити подяку тим неєвреям, які, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв під час Голокосту. Ця місія була визначена законом, за яким було засновано Яд Вашем, і у 1963 році Меморіальний центр розпочав всесвітній проєкт визнання Праведників народів світу.
Відтоді й дотепер діє громадська комісія, яку очолює суддя Верховного суду Ізраїлю. Суддя розглядає кожен конкретний випадок, ухвалює рішення й несе повну відповідальність за надання цього почесного звання. Визнані отримують медаль та почесну грамоту, а їхні імена увічнюють у Яд Вашем на Горі пам’яті в Єрусалимі.
03.02.2020