Головний рабин України закликав визнати Андрея Шептицького Праведником світу.

 

Головний рабин Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувен Азман закликав Ізраїль визнати Андрея Шептицького Праведником народів світу.

 

Про це Моше Реувен Азман повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши також копію листа, адресованого до "Яд Вашем" (Меморіального комплексу історії Голокосту в Єрусалимі).

 

 

Рабин повідомив, що звернення приурочене міжнародному Дню пам’яті жертв Голокосту і 75-річчю визволення табору смерті Аушвіц.

 

Головний рабин нагадав, що під час німецької окупації владика врятував понад 150 єврейських дітей.

 

"Він не тільки віддавав накази переховувати єврейських дітей в монастирях, а й забороняв хрестити цих дітей, щоб зберегти їх для єврейського народу. Частина цих дітей живі і сьогодні – і я дивився їхні спогади, де вони кажуть, що зобов'язані життям Андрею Шептицькому", – зазначає Моше Реувен Азман.

 

"Склалася абсурдна ситуація: молодший брат митрополита – архімандрит Климентій Шептицький, а також ігуменя Олена Вітер, що виконували прямі вказівки Андрея Шептицького з порятунку єврейських дітей, обидва отримали почесні звання «Праведників народів світу» від Яд Вашем, але сам митрополит, який стояв на чолі цієї вкрай ризикованої для життя операції, не отримав цього звання", – дивується представник Конгресу юдейських громад.

 

Рабин наголосив, що порятунок єврейських дітей є важливішим фактором, аніж компрометуючі факти, котрі використовували для відмови у визнанні Шептицького Праведником світу (йдеться про вітальну телеграму, надіслану Адольфу Гітлеру після вступу Вермахту до Львова влітку 1941 року, а також благословення митрополита при створенні дивізії СС "Галичина").

 

"Уже через рік Андрей Шептицький писав до Ватикану, що нацистський режим творить злочини ще страшніші, ніж сталінський режим. У своєму посланні «Не убий!» 1942 року митрополит закликав українців не брати участь ні в яких формах вбивства сусідів. Шептицький також послав телеграму Гіммлеру, вимагаючи не використовувати українців в акціях геноциду – що було вкрай ризикованим вчинком в ту епоху", – арґументує Моше Реувен Азман.

 

 

Рабин зазначає, що сучасному Ізраїлю та єврейським громадам діаспори слід відмовитися від міфів, котрі будувала радянська пропаганда.

 

"Митрополит Шептицький – велетень справжнього гуманізму й один з найвеличніших українців 20-го століття. Його дружні зв'язки з єврейським народом налічували десятки років співпраці... Мій обов’язок як головного рабина Києва та України і глибоке переконання як людини в тому, щоб підняти свій голос на захист великого гуманіста та друга єврейського народу Андрея Шептицького", – наголосив Моше Реувен Азман.

 

22.01.2020

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