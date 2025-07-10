Кардинал у справах канонізацій святих Марчелло Семераро на засідання Синоду єпископів Української греко-католицької церкви 8 липня розповів про стан беатифікаційного процесу митрополита Андрея Шептицького. Про це повідомляється на сайті УГКЦ.

Кардинал повідомив, що справа беатифікації митрополита Андрея Шептицького перебуває на фінальному етапі.

"Ми очікуємо, але мене запевнили, що підсумкова документація вже перебуває на стадії друку. Щойно вона надійде, ми передамо її на вивчення експертам. І якщо виникне потреба в якихось уточненнях, ми це, безумовно, зробимо. Однак ми вже на завершальному етапі, адже якраз очікували на цю документацію", – сказав він.

Марчелло Семераро наголосив, що постаті святих і мучеників є для всієї Церкви великим натхненням і джерелом мужності, особливо у складні часи.

"Ми ставимо собі те саме запитання, яке якось поставив собі один святий Заходу: "Якщо це зробили вони, якщо вони були свідками аж до віддання свого життя, то чому я не можу зробити цього також?" І нам потрібні ці приклади, ці заохочення", – зазначив він.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Беатифікаційний процес праведного митрополита Андрея Шептицького (1865–1944) офіційно розпочався 5 грудня 1958 року, за 14 років після його смерті 1 листопада 1944 року. Цей процес найдовший серед беатифікаційних справ УГКЦ – на липень 2025 року триває понад 66 років.

Ініціатором процесу виступив патріарх Йосиф Сліпий, який особисто був свідком життя та діяльності митрополита Андрея. Його присутність у Ватикані й активна позиція зіграли вирішальну роль у відновленні та продовженні процесу, який двічі призупинявся, зокрема через несприятливі політичні обставини. Важливо також, що процес розпочався за понтифікату Папи Івана XXIII, який, за свідченнями, особисто знав митрополита Шептицького.

Протягом багатьох років значний внесок у справу беатифікації зробив постулятор, єпископ УГКЦ Михайло Гринчишин, який упродовж майже 55 років свого служіння ревно займався цією справою. З 2008 року роботу постулятора продовжує о. Андріан Книш, якого призначив Львівський архиєпископ Ігор Возняк.

Тривалість процесу пояснюють кілька чинників. По-перше, переслідування УГКЦ у радянський період унеможливлювали збір і передачу необхідних документів до Ватикану. Через це єпархіальний етап процесу відбувався не в Україні, а в Римі.

На сьогодні беатифікаційний процес митрополита Андрея Шептицького перебуває на римській стадії. Основним етапом стало визнання героїчної практики чеснот митрополита, яке завершилося підписанням відповідного декрету Папою Франциском 16 липня 2015 року. Це офіційно надало митрополиту Андреєві Шептицькому титул «праведний», що свідчить про визнання його зразкового християнського життя, сповненого віри, надії та любові.

Наразі розглядається питання щодо чуда, яке є необхідним для беатифікації. За словами Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, вже зафіксовано та канонічно оформлено чудесне оздоровлення дитини у США, яке сталося за посередництвом митрополита Андрея Шептицького. Наразі медичні фахівці вивчають медичні довідки, щоб виключити природні причини зцілення.

Завершення цього беатифікаційного процесу надзвичайно важливе для Української греко-католицької церкви й української спільноти по всьому світі, оскільки беатифікація Андрея Шептицького матиме величезне значення для ідентичності й історії УГКЦ та України.