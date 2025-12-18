Госпітальєрка Ірина Цибух стала Праведницею Польського саду у Варшаві.

У Музеї історії польських євреїв POLIN у Варшаві оголосили Праведників Польського саду. Серед лауреатів 2025 року – українська госпітальєрка, журналістка та Герой України Ірина Цибух ("Чека"), яка загинула, рятуючи поранених на фронті.

Разом з Іриною Цибух звання праведників отримали учасники німецького руху опору "Біла троянда" – брат і сестра Ганс і Софі Шолль, а також польський історик і публіцист єврейського походження Мар’ян Турський. Лауреатів щороку визначає комітет Фонду Саду Праведників — до нього входять відомі діячі культури, науки та громадського сектору.

Представляючи українську лауреатку, колишній посол Польщі в Україні Марек Зюлковський наголосив, що Ірина Цибух стала втіленням культури свободи, яка формувалася в Україні впродовж останніх десятиліть – від Помаранчевої революції до Революції Гідності. Він підкреслив її переконання, що національна пам’ять є відповідальністю не лише держави, а й кожного громадянина.

Сад Праведників у Варшаві – перший у Польщі та один із десятків подібних меморіальних просторів у світі. На честь кожного праведника тут висаджують дерево як символ врятованих життів і захисту людської гідності.

Фонд "Сад праведників", заснований у 2014 році, вшановує людей, які в різні історичні періоди рятували інших, відстоювали свободу, людську гідність і моральний вибір. Серед праведників Польського саду – митрополити УГКЦ Андрей і Климентій Шептицькі та відомий польський громадський діяч Яцек Куронь.