У Буську почали будувати завод з виготовлення кормових добавок.

 

Українська група компаній «Ефективні інвестиції» та нідерландська компанія Mada Participations B.V. оголосили про початок будівництва виробничого комплексу Feednova з виготовлення високопротеїнових кормових добавок і тваринних жирів у місті Буськ на Львівщині. Про це повідомила пресслужба ЛОДА.

 

 

До нового комплексу увійдуть чотири виробничі лінії, які перероблятимуть понад 220 тонн сировини на добу. Загальні потужності заводу дозволять виготовляти на добу близько 90 тонн готової продукції. Проєкт заводу розроблено з урахуванням вимог міжнародної сертифікації згідно з стандартами ISO 22000 та HACCP. Завдяки цьому компанія зможе експортувати продукцію по всьому світу. При цьому завод буде першим в Україні, що перероблятиме сировину зовнішніх постачальників.

 

«Проблема переробки побічних продуктів тваринництва актуальна для всієї країни, особливо зважаючи на активний розвиток галузі. Наш завод стане потужним рішенням цієї проблеми. Сталий розвиток тваринництва та харчової промисловості регіону просто неможливий без розвиненої інфраструктури переробки побічних відходів. Саме тому ми плануємо створити ще принаймні 2 підприємства в центральній частині країни та на півдні», – прокоментував Ігор Ліскі, голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції».

 

Виробництво займатиметься саме переробкою побічних продуктів тваринництва, а не утилізацією відходів. Крім того, запровадження європейських стандартів якості на всіх етапах роботи підприємства мало б змінити застарілу практику поводження з відходами тваринного походження.

 

Як розповіли в ЛОДА, завод має бути оснащено повним комплексом сучасного технологічного обладнання для фільтрації всіх видів викидів, який мінімізуватиме вплив виробництва на довкілля.

 

Інвестиції в завод становлять 20 мільйонів доларів США.

 

«Ми в управлінні зробили ставку не тільки на залученні інвестицій, а й на супроводі інвесторів та проєкту. Зокрема, тих компаній і команд, які можуть створювати нові робочі місця та додавати надходження в бюджет. Для мене особисто важливі ідеї, які несе проєкт, і ціль його створення. Я переконаний, що завод "Фіднова" вдосконалить усю інфраструктуру для тваринництва в нашій і суміжних областях», – зазначив начальник управління інвестиційної політики ЛОДА Роман Матис.

 

 

Завод створить понад 80 робочих місць, а також запровадить програму корпоративної відповідальності. У компанії додають, що відкриті до діалогу і з громадою Буська, і з представниками галузі.

 

Для довідки:

Feednova («Фіднова») – підприємство з виробництва високопротеїнових кормових добавок і тваринних жирів для сільськогосподарських і домашніх тварин. Компанія є інвестиційним проєктом групи компаній «Ефективні інвестиції» та нідерландської компанії Mada Participations B.V.

Компанія надаватиме послуги зі збирання, транспортування й переробки побічних продуктів тваринного походження.

 

05.02.2020

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