На території Стрийської громади збудують сміттєпереробний завод.

 

Стрийська міська рада та німецько-українське підприємство «БІТ» за сприяння Львівської ОДА підписали меморандум про будівництво заводу з переробки відходів громади.

 

 

«Голова Стрийської громади Олег Канівець та генеральний директор компанії Ігор Трушенко своїми підписами засвідчили готовність до спільних дій у намірах побудувати завод з переробки відходів. Знакова подія відбулася за сприяння Львівської облдержадміністрації», – зазначено у повідомленні пресслужби Стрийської міськради.

 

«У документі визначили основні принципи взаємодії та координації співпраці. Почати будівництво планують у 2023 році. Основною метою співпраці є впровадження німецького досвіду у системі поводження з відходами – через спільне будівництво та експлуатацію заводів у цій галузі», – повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, який засвідчив укладення меморандуму.

 

За словами міського голови Стрия Олега Канівця, завод можна збудувати біля сміттєзвалища чи поруч з підприємством, яке має органічні відходи. У будь-якому разі вирішальне слово залишається за громадою. Завод перероблятиме мул побутових стічних вод міських очисних споруд, листя, гілки, сільськогосподарські відходи, а також відходи промисловості та торговельних мереж, побутові відходи, що органічно розкладаються, повідомив «Голос України».

 

У Стрийській міськраді уточнили, що реалізація проєкту передбачає реєстрацію спільного Товариства, яке для будівництва заводу має отримати земельну ділянку в оренду. Проєкт землеустрою, з попередньою розробкою детального плану території, та проєкт будівництва заводу мають пройти погодження зокрема з громадськістю та депутатським корпусом.

 

Максим Козицький висловив сподівання, що «всі процедурні моменти і попередні роботи вдасться завершити вчасно та розпочати будівництво у визначений термін».

 

 

Укладенню мемораднуму передувала презентація принципів роботи комплексу з переробки відходів на заводі у німецькому місті Бад-Кестріц минулого місяця. Цей завод приймає та переробляє весь обсяг відходів територіальної громади та утворює біогаз для вироблення електричної та теплової енергії. А також виробляє органічне добриво.

 

Для довідки.

 

Компанія «BIT GmbH» виконує роботи з впровадження проєктів у сфері поводження з відходами та відновлювальної енергетики. Німецька компанія реалізувала понад 350 проєктів в галузі традиційної та альтернативної енергетики як авторизований партнер німецьких компаній «Siemens AG» та «EnBW AG.

 

У партнерстві з німецькою компанією «WABIO» на замовлення муніципалітетів країн ЄС спроєктували і збудували кілька десятків заводів з біогазовими електростанціями потужністю від 1,5 МВт до 20 МВт на годину.

 

НУП «БІТ» як філія компанії BIT GmbH (Німеччина) в Україні виконує повний комплекс робіт із впровадження проєктів в сфері поводження з відходами та відновлюваної альтернативної енергетики.

 

Фото facebook.com/Стрийська-міська-рада

18.11.2021

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