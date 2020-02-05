Через негоду частина Франківщини залишилася без електроенергії.



Через налипання мокрого снігу та сильний вітер сьогодні вранці 32 населені пункти Івано-Франківщини залишилися без світла повністю, ще 48 знеструмлені частково, – повідомили в АТ «Прикарпаттяобленерго».

За інформацією енергетиків, загалом вимкнення є у 10 районах області. Найбільше постраждали від негоди Долинщина та Рожнятинщина, трохи менше – Богородчанщина, Верховинщина, Калущина, Надвірнянщина та Яремчанська зона.

«Більшість вимкнень електроенергії спричинені обривами на лініях електропередачі через падіння гілок чи налипання снігу, – розповіли в "Прикарпаттяобленерго". – На місцях аварій у посиленому режимі працюють оперативно-виїзні бригади, які докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати вимкнення. Але роботи значно ускладнюються погодними умовами, адже сніг не припиняється, а вітер місцями стає все сильнішим».

Енергетики просять споживачів області з розумінням поставитися до аварійних вимкнень, спричинених негодою, та не перенавантажувати телефонні лінії кол-центру. За їхніми словами, фактично всі канали кол-центру зранку були зайняті, в черзі на з’єднання з оператором очікували від 25 до 50 споживачів, які намагалися повідомити про відсутність світла. У компанії перепрошують за незручності, спричинені аварійними вимкненнями, та просять набратися терпіння – спеціалісти вже працюють, щоб відновити електропостачання. За станом вимкнень можна стежити на офіційному сайті компанії oe.if.ua, вибравши на карті вимкнень свій регіон.

Нагадаємо, напередодні метеорологи попередили про ускладнення погодних умов. Таку погоду в Україну приніс циклон Petra. За прогнозами синоптиків, циклон затримається над Івано-Франківською областю щонайменше до вечора п’ятниці, 7 лютого. У цей період очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, хуртовина, посилення вітру. Зниження температури повітря до 5-10° нижче нуля, у високогір'ї – 10-15° нижче нуля, вдень – від 0 до 5° морозу, у високогір'ї – 5-10° морозу. Такі погодні умови можуть спричинити нові аварійні знеструмлення.