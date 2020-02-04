Циклон Petra несе зиму в Галичину.

На території Львівщини очікують ускладнення погодних умов. Завтра, 5 лютого, варто бути готовими до мокрого снігу, хуртовин, значних поривів вітру та зниження температури, – попередив Львівський регіональний центр з гідрометеорології. Не кращою буде погода в найближчі дні на Тернопіллі та Прикарпатті.

За інформацією синоптиків, сьогодні ввечері й уночі та вранці 5 лютого на Львівщині очікується значний мокрий сніг і сніг, на півдні території – сильний сніг. Удень 5 лютого часом падатиме мокрий сніг і сніжитиме. Упродовж дня ймовірні налипання мокрого снігу, пориви північного вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця, на півдні території – снігові замети.

Уже завтра стане зимніше: температура повітря впродовж доби коливатиметься від нуля до 5 градусів морозу, 6-7 лютого вночі буде від 4 до 9° морозу, в горах – 12-14° морозу, а вдень – від 0 до 5 градусів морозу.



Прогноз снігового покрову на п'ятницю, 7 лютого. (клікнути для збільшення)

На Тернопільщині завтра очікують дощу, мокрого снігу та снігопаду Пориви вітру становитимуть 15-20 м/с, ймовірні хуртовини, на дорогах – снігові замети й ожеледиця.

На Прикарпатті також випаде дощ і мокрий сніг, уночі 5 лютого – сильний сніг. Приріст снігового покриву становитиме 10-20 см, у горах – 35-40 см. Пориви вітру – 15-20 м/с (у горах – 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

У горах Івано-Франківщини зберігається значна сніголавинна небезпека (3-й рівень) – можливе сходження середніх і великих лавин.

Уже 7-9 лютого синоптики прогнозують послаблення опадів, зниження температури вночі до 7-13° морозу, вдень до 1-6° морозу; у Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.

Таку прикру погоду в Україні 5 лютого спричинить південний циклон Petra, – повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Як пояснила Наталка Діденко, південний циклон – це циклон особливого типу, який завжди має траєкторію руху з півдня чи південного заходу, зароджується і рухається із Середземномор’я, Балкан, Чорного моря. Південні циклони внаслідок температурної різниці попереду і в тилу зумовлюють взимку снігопади і хуртовини, влітку – потужні зливи, грози.

За її словами, найбільше циклон зачепить центральні області, Схід і Південь України, Прикарпаття, Закарпаття та власне Карпати.

Температура повітря завтра вдень в Україні передбачається невисокою, від 1 морозу до 3 тепла. На півдні України ще втримаються вищі градуси, +5+10, проте вже 6 лютого й там стане холодніше. До кінця тижня похолодання в Україні посилиться, на нас чекають навіть до -10 градусів.

Утім вже ближче до середини місяця метеорологи обіцяють потепління й сонячну погоду.