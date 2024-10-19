На Кубі стався цілковитий блекаут.

Електрика на всьому острові пропала через вихід з ладу низки електростанцій, зокрема ТЕС Antonio Guiteras.

 

 

У п’ятницю, 18 жовтня, на Кубі сталося вимкнення електроенергії по всій країні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Національна електроенергетична система перестала функціонувати через вихід з ладу низки електростанцій, зокрема ТЕС Antonio Guiteras.

 

Керований комуністами уряд закрив школи, університети та некритичні підприємства. Більшість працівників бюджетних організацій відправлено в неоплачувану відпустку до розв'язання проблеми. Розважальні та культурні заходи, включно з нічними клубами, також було закрито. Практично вся торгівля в Гавані припинилася.

 

Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро (Manuel Marrero) в телезверненні до населення назвав ситуацію «складною». Причиною комплексного виходу з ладу електростанцій, за його словами, є насамперед брак палива та несправність старих електростанцій.

 

Президент Куби Міґель Діас-Канель (Miguel Diaz-Canel) написав у соцмережі X, що «керівництво країни приділяє першорядну увагу рішенню вкрай важливої для країни енергетичної проблеми». Водночас він звинуватив у блекауті Сполучені Штати. «Складна ситуація викликана насамперед посиленням економічної війни та фінансовими та енергетичними переслідуваннями Сполучених Штатів», – заявив кубинський президент.

19.10.2024

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