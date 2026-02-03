У російському Білгороді зникла електрика після повітряної атаки ЗСУ.

Ракетними ударами пошкоджено дві ключові електропідстанції Білгородщини.

 

 

У російському Білгороді та прилеглих населених пунктах зникла електрика після ракетного удару України. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Після атаки ЗСУ мінімум у дев'яти муніципалітетах Білгородської області частково чи повністю зникло світло.

 

«Білгород зазнав масованого ракетного обстрілу, є пошкодження енергосистеми», – розповів у відеозверненні на своєму Telegram-каналі губернатора Білгородської області В'ячеслав Гладков.

 

За його словами пошкоджено об'єкти інфраструктури, ніхто не поранений. Як з’ясували російські журналісти, під удар потрапили дві електропідстанції – «Фрунзенська» та «Білгород».

 

В обласному «Водоканалі» повідомили, що після ракетного удару відключилося електропостачання на водозаборах. У багатьох житлових будинках почали охолоджуватися батареї. Зараз у Білгороді мороз досягає –22 градусів. Місцеві мешканці скаржаться, що виникли перебої з подачею води та інтернет-зв'язком.

 

Напередодні, у ніч на вівторок, третього лютого, Збройні сили РФ завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Основною ціллю атаки стала критична інфраструктура, зокрема, об'єкти енергетики. Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила так зване енергетичне перемир'я, яке замість обіцяного тижня протривало лише чотири дні.

04.02.2026

