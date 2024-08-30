У всій Венесуелі стався шатдавн.

Відімкнення електроенергії відбулося у всіх штатах країни.

У всіх штатах Венесуели та в столиці Каракасі сталося відімкнення електроенергії. Про це повідомила газета El Universal з покликом на слова міністра зв’язку й інформації Венесуели зв'язку країни Фредді Ньянеса (Freddy Ñáñez)

Міністр назвав причиною шатдавну саботаж політичних опонентів. «О 04:30 ранку п'ятниці ми вкотре зіткнулися із саботажем на наших електромережах. Енергетики намагаються вирішити проблему. У столиці в умовах, що склалися, вжито спеціальних заходів для організації руху наземного транспорту», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Міністр зазначив, що влада країни «не дозволить порушувати мирне і спокійне життя громадян Венесуели».

В опублікованому пізніше відеозверненні Фредді Ньянес зазначив, що перебої з подачею електроенергії торкнулися всіх 24 штатів країни. Відімкнення електрики Ньянес пов'язав із діями противників диктатора Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, що ще 2019 року у Венесуелі часто відбувалися відімкнення електрики, і влада завжди звинувачувала у цьому своїх супротивників. Проте, експерти в галузі енергетики зазначали, що відімкнення відбувалися через пожежі, які пошкоджували лінії електропередач, та погане обслуговування обладнання.