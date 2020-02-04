Голові Чернівецької облради оголосили підозру в отриманні хабаря.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручив голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Як ідеться в офіційному повідомленні САП, правоохоронці встановили, що у липні минулого року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Правоохоронці документували отримання частини обумовлених коштів (180 тис. дол.) упродовж серпня-жовтня 2019 року.

Крім того, детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю – надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Раніше, після проведення обшуків у його кабінеті, Іван Мунтян (партія "Батьківщина") звинувачував правоохоронців у політичній розправі.

Водночас Мунтян підтвердив, що впродовж тривалого часу шукав інвестора для відновлення бальнеологічного санаторію "Брусниця" на Буковині.

"За весь цей період я особисто займався пошуком інвестора на різних нарадах та форумах як Європи, так і України. Ті умови, які були виставлені на конкурсі в 2015 році, багатьох не влаштували. Була дотримана вся процедура згідно з законом. У нас в області знайшовся підприємець, який має подібні готельні комплекси, і якого влаштували ті умови, які запропонувала обласна рада. В цей момент з'явилися люди, які хотіли взяти санаторій без будь-яких умов", – виправдовувався голова облради.