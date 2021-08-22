Патріарх Варфоломій і митрополит Епіфаній очолили літургію в Софії Київській.

 

Вселенський патріарх Варфоломій і Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершили урочисту літургію просто неба біля Собору святої Софії Київської.

 

 

Під час відправи молилися не менше ніж 15 тисяч духовенства і вірян, переповідає пресова служба Київської митрополії.

 

За богослужінням лунали особливі прохання за Україну. Наприкінці літургії архієпископ Євстратій виголосив послання Блаженнійшого Митрополита Епіфанія з нагоди 30-ліття відновлення Незалежності України та патріаршого візиту.

 

Далі зі словом до присутніх звернувся предстоятель помісної Української Православної Церкви. А завершилася урочиста відправа словом Вселенського патріарха Варфоломія.

 

Після божественної літургії Варфоломій відвідав Святу Софію, де підніс молитву за Україну та її народ.

 

 

Митрополит Епіфаній звернувся до патріарха Варфоломія: "Втретє Ви, Ваша Всесвятосте, звершуєте служіння у цьому особливому місці. Вперше це було рівно 30 років тому, коли ще як митрополит Халкидонський Ви прибули до Києва, а невдовзі в нашій країні відбулися історичні зміни, вона відновила свою Незалежність. Вдруге тут Ви молилися 2008 року, і цей візит, як бачимо ми тепер, був визначною віхою, від якої розпочався складний, але успішний процес, який завершився наданням Томосу для України. Нині Ви втретє молитеся тут, і цей Ваш візит також є винятковим, бо він назавжди увійде в історію як перший візит Вселенського Патріарха до Православної Церкви України, вже визнаної автокефальної Церкви-Сестри, утвердженої у диптиху помісних Церков".

 

Предстоятель ПЦУ нагадав, що саме в Софійському соборі 15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий собор, який із трьох розділених гілок утворив єдину Помісну Українську православну Церкву. Владика висловив жаль, "що не всі православні християни України ще пізнали повноту істини, не всі ще послідують вченню Церкви і канонічному порядку, досі ще тримаючись розділення та віддаляючи себе від спілкування".

 

Патріарх Варфоломій сказав: "Внутрішній мир Христової віри та непорушні відносини між Матір’ю та Донькою змінив хід історії та певні події. Води Дніпра розбурхались, церковна кафедра двічі переносилась з Києва, а спроби, зумовлені мирськими мотивами, призвели до того, що Київська Єпархія не з власної волі була відірвана від Константинополя і підпорядкована північнішим країнам разом з єпархіями, які належали до неї. Однак упродовж століть велася боротьба у Києві за те, щоб він не був позбавлений духовного та канонічного захисту Константинопольської  Церкви-Матері, вагомим свідченням чого є перша стаття вашої Конституції 1710 року, написаної через 24 роки після болісних подій 1686 року. І природньо неминуче, що все те, що послідувало з церковного боку, відрив від центру, намагання насильницьким шляхом відлучити вас від нас, привело до остаточного розділення, яке неможливо було відновити зсередини, і це змусило нас зрештою прийняти безапеляційне рішення на власний розсуд".

 

22.08.2021

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