Патріарх Варфоломій вшанував жертв Голодомору і полеглих воїнів.

У Михайлівському Золотоверхому соборі звершили подячну молитву з нагоди прибуття в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.

Перед початком богослужіння біля головних воріт обителі діти віршами привітали владик, намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря виголосив вітальне слово, а братія обителі піднесла запашний коровай, переповідає пресова служба Київської митрополії.

Разом із патріархом Варфоломієм та митрополитом Епіфанієм молилися митрополит Халкидонський Еммануїл, митрополит Адріанопольський Амфілохій, митрополит Філіппи, Неаполя та Тасоса Стефанос, генеральний секретар Синоду архімандрит Григорій, великий синкел архімандрит Яків, архієреї, духовенство та віряни

Митрополит Епіфаній сказав у своєму слові: "Рівно тридцять років тому, тоді ще як митрополит Халкидонський, Ви прибули в Україну якраз напередодні драматичних подій, підсумком яких стало проголошення 24 серпня 1991 року нашим парламентом Акта про Незалежність. Тридцять років тому на цьому місці, де зараз ми стоїмо, були руїни – німі свідки гонінь на Церкву безбожної комуністичної держави. Але як був відбудований цей Михайлівський Золотоверхий собор, історія якого налічує понад дев’ять століть, – так відродилася і Україна, і українська православна Церква", – додав предстоятель ПЦУ.

Сам патріарх Варфоломій сказав у вітальному слові: "Ми всі прибули, щоби прожити з вами особисто достойне славлення диво: диво Воскресіння, боротьби за загоєння розділення, повернення до спілкування Церкви, нерозірваного прямування разом шляхом істини".

При тім Варфоломій під час промови активно хвалив Епіфанія за особисті заслуги в становленні Церкви. "Ми бачимо, з якою тактовністю та благородством Ви докладаєте зусилля у різноманітних чисельних питаннях помісної Церкви України. Це лише початок. Потрібне терпіння. Вчіться на уроках святих та історії. Потрібний досвід та, головно, молитва. Досвід пастиря, зрештою, супроводжує біль та сльози, він вимагає жертв та самозречення. Так прямували незабутні наші Попередники, це успадкували і ми, і це радимо, до цього закликаємо, це посилюємо ми, старші за віком, у першості рукоположення та на церковній ниві вам, молодшим, але не менш любим братам", – зокрема сказав Вселенський патріарх.

Сам же перий день візиту Вселенського патріарха розпочався із вшануванням захисників, які полягли за волю і незалежність України, а також жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років.

Патріарх Варфоломій і митрополит Епіфаній поклали квіти біля "Стіни пам’яті полеглих захисників України" та біля пам’ятного знака жертвам Голодомору-геноциду українського народу.

Водночас під Верховною Радою віряни УПЦ МП провели протест проти приїзду до Києва патріарха Варфоломія. Вони висловлювалися проти Томосу, який утворив автокефальну Православну церкву України, повідомляє Hromadske.

Згідно з підрахунками правоохоронців, в акції УПЦ МП узяли участь приблизно півтори тисячі людей. Захід відбувся мирно й без сутичок.

У неділю, 22 серпня, на території собору Святої Софії під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два предстоятелі – Вселенський патріарх Варфоломій та Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.