"Ми не боїмося!": Синод ПЦУ застеріг Росію від плекання "імперії зла".

Священний синод Православної Церкви України закликав українців виважено ставитися до повідомлень про нарощування Росією обзроєнь біля українського кордону. Ієрархи ПЦУ звернулися з проханням молитися за мир, а водночас – бути готовими до боротьби.

Про це йдеться в зверненні синоду, опублікованому на інтернет-сторінці Церкви.

"Численні достовірні повідомлення підтверджують найбільше з часу початку неоголошеної війни Росії проти України в 2014 році скупчення біля наших кордонів військ РФ. Перша і очевидна мета такого скупчення – залякування Кремлем українського суспільства, тиск на нашу державу і на союзників України у вільному світі з метою досягнення власних інтересів. Ми не боїмося! – наша відповідь на цей черговий агресивний намір російської влади. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» – не просто речення з Гімну України. Це переконання – одна з ключових рис української політичної нації, виплекана від часів княжої Київської держави, утверджена у визвольних змаганнях козацької доби та ХХ століття. Ми не потребуємо і не прагнемо чужого, український народ бажає жити у мирі та порозумінні з усіма, в першу чергу – з нашими історичними сусідами. Але ми не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо, від якого український народ звільнився три десятиліття тому", – ідеться у зверненні.

Синод звернувся до всіх вірних і людей доброї волі зі закликом продовжити молитву про справедливий мир для України. Ієрархи нагадують, що в храмах щодня підносять прохання про захист Божий від нашестя чужинців, про допомогу нашим воїнам, які оберігають рідну землю, про визволення поневолених. "Віримо, що і у нинішніх випробуваннях Бог не залишить нас беззахисними проти агресії ворога", – підкреслено у заяві.

Керівний орган Православної Церкви висловив подяку всім союзникам, країнам вільного світу, які засвідчили підтримку України.

"Як золото випробовується вогнем і очищується від бруду, так дружба, відданість принципам миру і демократії – засвідчуються готовністю боронити їх. Свобода і мир для України – це мир і безпека для Європи та світу. І це наріжний камінь для кращого майбутнього для самої Росії, коли вона, раніше чи пізніше, усвідомить згубність обраного тепер авторитарного шляху відбудови «імперії зла»... Закликаємо на всіх, хто оберігає мир і бореться проти зла, на Україну і український народ Боже благословення!" – йдеться у зверненні.

Окремо синод звернувся і до політичного керівництва Росії.

"Змушені нагадати знову: ваші злочинні наміри відомі Богові, ви не матимете в них успіху, як сказано: «Задумуйте задуми, але вони руйнуються; говоріть слово, але воно не збудеться: бо з нами Бог!» (Іс. 8: 10). Зброя, яку ви беззаконно спрямовуєте проти нас, меч, піднятий вами проти України – обернеться гнівом Божим на ваші голови! Бо сказано: «Всі, хто візьме меч, від меча і загинуть» (Мф. 26: 52). Тож доки ще не прийшло на вас остаточне покарання за невинно пролиту кров – зупиніться, покайтеся, загладьте свою провину припиненням війни та згодою на справедливий мир", – апелюють ієрархи.

Синод ПЦУ закликав військовослужбовців Росії, а також "усіх офіційних і таємних найманців Кремля" не брати участі у злочинах начальників. "Зверніть увагу на слова Писання: «Не обманюйтесь: Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, те й пожне» (Гал. 6: 7). А хто сіє вітер, той пожне бурю (див. Ос. 8: 7). Це також стосується й тих, хто в Україні очікує на «прихід Путіна». Доля Юди Іскаріота нехай буде для вас застереженням – не ставайте на шлях зради і прислужництва ворогу", – зазначено у зверненні.

Кілька днів тому Митрополит Київський і всієї України Епфіаній опублікував звернення, в котрому закликав вірних не боятися, наголосивши на думці, що страх жодним чином не сприяє мирові.

"Всі ми прагнемо встановлення справедливого миру. Мир – природний стан людства. Господь Ісус Христос часто звіщав як істину і побажання: «Мир вам». Не маю сумніву, що Україна, з милості Божої, здобуде мир. Але чи допоможе нам в цьому страх? Ні, страхом не перемогти. В ці квітневі дні ми входимо у восьмий рік війни. Війни, якої ми не хотіли, не ініціювали й не провокували. Ми ніколи не зазіхали на чуже, не прагнули поневолити інших чи загарбати чиюсь територію. Війни, в якій ми захищаємо Богом дану нам землю, наш народ і наші цінності", – йдеться у дописі Епіфанія, поширеному у Facebook.

"Сусід-агресор добре знає, що протягом усього цього часу українці виявили таку силу духу та єдності, якої мало хто від нас очікував. Нас не знищили обстріли й не зламала брехня агресора. Тож вже вкотре в паніці російська влада ширить «вірус страху», який століттями вирощує й культивує у підвладних їй сама, – погрожує знищити, брязкає зброєю, збільшує психологічний тиск. Страх – дійсно небезпечний «вірус», що може вбити зсередини. Але страх – це всього лиш інструмент, яким агресор хоче підкорити нас. Не бійтеся! Не падайте духом!" – звернувся він.