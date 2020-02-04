Британські ЗМІ бойкотували брифінг Бориса Джонсона.

Британський прем’єр намагався не допустити журналістів, котрі його критикували.

 

 

Британські журналісти, котрі висвітлюють діяльність уряду, в понеділок, третього лютого, бойкотували брифінг про плани уряду щодо реалізації Brexit у резиденції прем'єр-міністра Бориса Джонсон на Давнінґ-стріт, 10. Це сталося після того, як радники прем'єра намагалися не допустити на брифінг представників критично налаштованих і лівих видань. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Серед недопущених опинилися журналісти газет Independent, Huffington Post і Mirror, відомих своєю лівою політичною орієнтацією і критичним ставленням до консервативного уряду Джонсона. Але ті, кого все ж допустили на брифінг, після цього теж відмовилися брати в ньому участь. В уряді намагалися виправдатися, стверджуючи, що, мовляв, нікому доступ не забороняли, але окремих обраних журналістів запросили на особливий додатковий брифінг.

 

Коментатори ще раніше дорікали Борисові Джонсону, що він у медійній політиці намагається наслідувати Дональда Трампа. Білий дім уже не перший рік намагається перекривати доступ до своїх пресконференцій кореспондентам критично налаштованих ЗМІ. Окрім того, на пресконференції в Білому домі стали регулярно запрошувати представників марґінальних видань, якщо ті підтримують Трампа, і регулярно пропонувати їм поставити запитання.

 

Британські ж журналісти скаржилися, що уряд Джонсона переніс брифінги в резиденцію прем'єр-міністра, яку не можна вважати нейтральною територією. Прем’єр також заборонив своїм міністрам давати інтерв'ю певним телеканалам чи зустрічатися з журналістами в неформальній обстановці.

04.02.2020

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