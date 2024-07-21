Борис Джонсон переконує, що Дональд Трамп має силу і мужність врятувати Україну.

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що кандидат у президенти США Дональд Трамп у разі перемоги міг би припинити війну Росії проти України на «прийнятних для України і Заходу умовах». Про це він заявив у своїй колонці в Daily Mail. Джонсон вважає, що Трамп може запропонувати Росії відійти на кордони початку 2022 року, а Україна зможе швидко стати членом Євросоюзу та НАТО і навіть замінити частину американського контингенту на базах НАТО в Європі:

«БОРИС ДЖОНСОН:

Чому я більше, ніж будь-коли, переконаний, що Трамп має силу і мужність врятувати Україну і покласти край цій жахливій війні

Це був момент, коли Дональд Трамп переміг на листопадових президентських виборах. Я не маю на увазі його доленосне рішення на чверть дюйма повернути голову, яке врятувало від смерті.

Ми не говоримо про цей дивовижний факт його порятунку о 18:11 вечора в Батлері, штат Пенсильванія, коли десятки тисяч охоплених жахом шанувальників побачили, як він падає і кров тече з рани на голові, і спочатку було тривожно незрозуміло, що це значить.

Ні, момент істини – можливо, одкровення – настав через кілька секунд, коли агенти секретної служби намагалися укласти його горизонтально і – різко – винести зі сцени. Саме тоді Дональд Трамп показав свій характер.

Він миттєво підтвердив не лише свої театральні інстинкти, але й свою мужність. Зараз по пораненню від потужної кулі з гвинтівки він не дозволив пасивно відвезти себе геть. Він взяв ситуацію в свої руки. Вирвавшись з рук охоронців, нехтуючи їхніми протоколами безпеки, він піднявся так, щоб натовп його бачив.

Стисненим кулаком він закликав своїх прихильників: «Боротися, боротися, боротися!» І цим – у належний момент, коли це дійсно має значення – безсумнівно довів найважливіший факт: що він зроблений з правильного матеріалу.

Він знав, що є річ, значно важливіша за його евакуацію з місця події – а саме показати Америці, що куля вбивці не перемогла його ні фізично, ні психологічно.

Ця знимка, на якій поліцейські вишикувалися в те, що мистецтвознавці назвали б «героїчними діагоналями», а на вершині – закривавлене обличчя і рука Трампа, вже стала у свідомості багатьох американців визначальним зображенням цієї кампанії. Бо це є меседжем, який він посилає.

Це Трамп, який говорить Америці і всьому світу: «Я не схилюсь, мене не здолати».

Ще важливіше те, що цей образ говорить американцям: зі мною як вашим лідером ВИ не схилитеся. ВАС не здолають. Ось чому цей жест так схвилював серця його прихильників – і, можливо, навіть деяких інших.

Я вірю, що незламний дух – це саме те, що зараз потрібно світу, і саме те, що потрібно Білому дому.

Наближаючись до кінця першої чверті 21 століття, світ стоїть на роздоріжжі. Ми стикаємося з жахливими потенційними конфліктами: на Близькому Сході – між Ізраїлем і маріонетками Ірану; в Південно-Китайському морі – через Тайвань; а на нашому власному європейському континенті ми є свідками найкривавішої і найжахливішої війни за минулі 80 років.

Після розмови з Дональдом Трампом цього тижня я як ніколи переконаний, що він має силу і відвагу все виправити, врятувати Україну, принести мир – і зупинити згубну інфекцію конфлікту.

Що б інші республіканці не говорили про Україну в минулому, я вірю, що Трамп розуміє реальність: поразка України буде величезною поразкою для Америки. Йдеться не лише про згасання свободи та демократії, цих кардинальних американських цінностей, і поневолення українського народу – хоча такий результат був би похмурим сам собою.

Йдеться про довгострокові наслідки перемоги Путіна, про практичний вплив цієї катастрофи на Європу, Америку і весь світ. Якщо Путін переможе в Україні, він, звичайно, не зупиниться на досягнутому.

Подивіться на карту; прислухайтеся до цих моторошних речей, які тепер говорить російський президент – його перекручене з ніг на голову розуміння історії Польщі та причин початку Другої світової війни.

Путін чітко дав зрозуміти, що вважає розпад Радянського Союзу – за його власними словами – «найбільшою катастрофою 20 століття», і що він хоче його відновлення.

Він піде не тільки на Грузію, але й на все російське «ближнє зарубіжжя». Він вже почав по-гітлерівськи висувати звинувачення стосовно поводження з російськомовними в країнах Балтії. Чим це закінчиться?

Якщо вважатиметься, що НАТО підвело Україну, і якщо вважатиметься, що Америка підвела, то хто буде впевнений, що Альянс заступиться за своїх членів?

Поки Путін дестабілізує всю Східну Європу, руйнує досягнення Рональда Рейґана і зводить нанівець врегулювання після холодної війни, його китайські партнери і пособники будуть тільки раді захопити Тайвань, а Хезболла – атакувати Ізраїль.

Раптом ми можемо опинитися на порозі справді жахливого конфлікту, в якому американці постануть перед вибором: або відмовитися від претензій на глобальне лідерство, або заплатити трильйони доларів за відновлення порядку і знову відправити молодих американців за кордон, щоб вони вмирали на чужій землі.

Це жахлива перспектива, і все ж її можна уникнути за відносно невелику ціну, без втрат життя американців, якщо ми – Захід на чолі зі США – рішуче виступимо на захист свободи в Україні.

Українці показали, що вони можуть і хочуть перемогти. Навіть сьогодні вони знову тіснять Путіна в Харківській області і завдають величезних втрат росіянам у Донецьку. Їхній героїзм неймовірний. Але війна триває надто довго, і ціна її величезна – людські життя, економічні страждання і нестабільність.

Я вірю, що Трамп може покласти їй край – на прийнятних для України і Заходу умовах. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити.

Він міг би багато чого побудувати для світу, в якому Путін буде остаточно переконаний, що майбутнє України – це майбутнє вільної, суверенної і незалежної європейської країни; а це означає двоетапний підхід.

Перший крок – це зміцнення позиції Заходу і зміцнення України. Протягом останніх двох років ми постійно бажали українцям закінчення війни – перемоги, не даючи їм засобів.

Ми хронічно не поспішали давати їм потрібний набір, і навіть зараз ми накладаємо безглузді обмеження на те, як вони можуть його використовувати, так що українці воюють зі зв'язаною за спиною рукою.

На даний момент росіяни використовують планерні авіаційні бомби, щоб завдати значної шкоди українським позиціям. Але українці не можуть стріляти у відповідь, тому що США не дозволяють їм використовувати ATACMS (армійські тактичні ракетні системи), щоб дістатися до російських аеродромів, а Велика Британія, на жаль, не дозволяє їм використовувати Storm Shadow (наші крилаті ракети дальнього радіусу дії, що запускаються з повітря).

Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно – припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду.

Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню у 2022 році, а щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України має бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО, і яка безумовно могла б якомога швидше приєднатися до них.

Українці мають понад мільйон людей на військовій службі. Вони вже добре звикли працювати з технікою НАТО і є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли війна закінчиться, немає жодної причини, чому б українським військам не замінити частину з 70 000 американських військових, які все ще перебувають в Європі.

Це дозволило би Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власної оборони, що є однією з його ключових цілей.

Що отримає Росія натомість? Що ж, я вважаю, що є різні стимули, які можуть спрацювати з Путіним. Він, звичайно, зможе заявити, що так звана «спеціальна військова операція» – тобто вторгнення – була успішною, і що він денацифікував Україну. Для російськомовних можуть бути спеціальні гарантії.

Більше того, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією і з Путіним – повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО.

Але є лише один спосіб досягти такого результату – через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони треба поважати і що радянську імперію не можна відновити силою.

Це означає підтримку українців до кінця. Якби Трамп був у Білому домі, я не думаю, що Путін був би настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися в Україну.

Ніколи не забувайте, що саме Трамп, а не Обама чи Байден, надав українцям протитанкові ракетні комплекси Javelin, які мали вирішальне значення в битві за Київ у 2022 році. Трамп вже має досвід рішучого військового втручання в інтересах української демократії.

Якщо і коли Трамп повернеться до влади наприкінці цього року, у нього з'явиться величезний шанс – не просто виправити спадщину свого попередника, але й повести світ вперед. Дональд Трамп усвідомлює ризик: поразка України може мати величезні довгострокові наслідки для Америки та світу.

З іншого боку, перемога України – за умови правильного використання – може прокласти шлях, як це не парадоксально, до нових і значно кращих відносин з Росією. Це було би великою перемогою для Америки і для всього світу.

Я не кажу, що це буде легко. Це потребуватиме сили. Потрібна рішучість. Потрібні сталеві нерви. У Батлері, штат Пенсильванія, Дональд Трамп показав, що він має саме той характер, який потрібен для цієї роботи».