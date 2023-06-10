Борис Джонсон зрезиґнував з депутатства. Щоб повернутися?

Він ухвалив таке рішення після отримання результатів розслідування у справі «патіґейт».

 

 

Колишній прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон у п'ятницю, 9 червня, несподівано заявив про складання зі себе повноваження депутата Палати громад британського парламенту. Це сталося після того, як він отримав копію ще не опублікованого звіту парламентського комітету, який розслідував обставини організації вечірок у резиденції прем'єра на Даунінг-стріт під час локдавну, спричиненого пандемією COVID-19. Як зазначає телерадіокомпанія ВВС, головний закид щодо експрем’єра полягає в тому, що він нібито збрехав парламенту щодо «патіґейту» (Partygate).

 

У заяві про демісію Джонсон повідомив, що був «спантеличений і вражений» позицією членів комітету. «Вони чітко дають зрозуміти – на мій превеликий подив – що вони сповнені рішучості використовувати судовий розгляд проти мене, щоб вигнати мене з парламенту», – зазначив він.

 

Звіт парламентського комітету, за словами Джонсона, «має багато неточностей і віддає упередженістю». «У рамках їхнього абсурдного і несправедливого процесу у мене немає можливості щось оскаржити. Вони досі не надали жодних доказів того, що я свідомо або з необережності ввів Палату громад в оману», – додав він. У свідченнях, які Джонсон давав комітету в березні, він визнав, що вводив парламент в оману, але заперечував, що робив це навмисно.

 

Відійшовши з посади прем'єра влітку минулого року, Джонсон залишався депутатом від одного з лондонських округів (Аксбрідж і Саут-Райсліп), який він репрезентував у Палаті громад довгі роки. Тепер там відбудуться дострокові вибори. Його слова "Дуже сумно залишати парламент. Принаймні наразі…" можна розцінювати, що він може балотуватися на цих виборах. На минулих виборах 2019 року він набрав 52,6% голосів, обігнавши кандидата від Лейбористської партії на 15%.

 

10.06.2023

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