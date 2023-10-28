Борис Джонсон працюватиме  ведучим на телеканалі GB News.

Він пообіцяв висвітлювати свої «неприкрашені погляди на все, від Росії, Китаю, війни в Україні, до того, як ми долаємо всі ці виклики».

 

 

Колишній прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що прийняв пропозицію працювати на британському телеканалу GB News. Там він виконуватиме функції модератора, програмного менеджера і коментатора. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

У своїй заяві колишній прем'єр каже, що радо прийняв пропозицію про роботу на телеканалі. За словами Джонсона, він, зокрема, буде ведучим документального серіалу, який «продемонструє силу Британії у всьому світі». «Я говоритиму про величезні можливості, які відкриваються для Великої Британії, так само, як і про труднощі. І про те, чому наші найкращі дні ще попереду», — йдеться у заяві Джонсона.

 

Експрем’єр  також пообіцяв, що візьме активну участь у висвітленні британських парламентських виборів, які відбудуться наступного року, а також президентських виборів у Сполучених Штатах. «Я збираюся передати цьому чудовому новому телеканалу свої неприкрашені погляди на все, від Росії, Китаю, війни в Україні, до того, як ми долаємо всі ці виклики», – зазначив він.

 

Нагадаємо, що до початку політичної кар’єри Борис Джонсон був знаним журналістом. У 1987 році майбутній прем'єрміністр почав писати аналітичні статті для британської газети Daily Telegraph, наприкінці 1980-х років став кореспондентом видання в Брюсселі. На початку 1990-х Борис Джонсон повернувся до Лондона і продовжив писати аналітичні статті у Daily Telegraph, а також у часописі Spectator. Його основними темами були критика Євроунії і Лейбористської партії.

 

У 2008 році Джонсона було обрано на посаду мера Лондона, на якій він відбув дві каденції. З 2016 до 2018 року Джонсон очолював Міністерство закордонних справ в уряді прем'єрки Терези Мей. У 2019 році він обійняв посаду прем'єрміністра Великої Британії, на якій пробув до 2022 року.

 

GB News – британський телеканал, який розпочав мовлення 2021 року. За недовгий час існування канал встиг уже кілька разів потрапити у скандали, а британський регулятор у сфері теле- та радіомовлення Ofcom неодноразово фіксував, що це ЗМІ порушує правила неупередженості.

27.10.2023

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